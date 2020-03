Help je tuin de nachtvorst door: kraan dicht, potten in de garage en een ‘dekje’ over de planten

Nu de lente in aantocht is, zit niemand er nog op te wachten: nachtvorst. Maar we ontkomen er niet aan, want volgens de voorspelling van de weerstations duikt de temperatuur zondagnacht onder de nul graden. En zijn we pas vanaf vrijdagnacht weer vorstvrij. Dat wordt niet alleen ’s morgens de autoruiten krabben, maar betekent ook extra zorg voor de ontluikende plantjes in onze tuin. Hovenier Roel Verhagen (inderdaad, Roel van boerin Steffi) van groenvoorzieningsbedrijf Dolmans Landscaping in Haaren vertelt hoe je dat het beste kunt doen.

Terwijl de zon overdag flink zal gaan schijnen waardoor bloemen en planten in onze tuin razendsnel uit de knop komen, kunnen ze door de nachtvorst kapot gaan. Hoe zorg je dat jouw tuin er straks toch picco bello uitziet? Hovenier Roel weet raad.

Tropische planten afdekken

“Zorg in ieder geval dat je alle tropische planten afdekt. Het liefst met jute omdat dit ademt. Heb je dat niet, dan zou je ook plastic kunnen gebruiken. Voor langere periodes is plastic niet goed omdat het planten verstikt. Maar aangezien het om een paar nachten gaat, is dat geen probleem.”

Veel mensen hebben in verband met het mooie weer van de afgelopen dagen de potplanten al buiten gezet. Wat doen we daarmee? “Die zou ik voor alle zekerheid weer naar binnen halen. Op een koele en donkere plek, zoals de garage bijvoorbeeld. Zorg dat je ze niet meteen in het volle zonlicht zet als ze weer naar buiten gaan, want daar kunnen ze niet tegen en gaan ze alsnog kapot.”

Wat meer snoeien?

En hoe beschermen we alle andere bloemen en planten in onze tuin? “Natuurlijk is het het beste om die ook af te dekken ’s nachts, maar ik snap dat daar met een grote tuin geen beginnen aan is. Wat meer snoeien is een goede oplossing, dat doen wij nu zelf ook. Maar bedenk dat de natuur sterk is en zichzelf vaak goed herstelt. Meestal overleven planten een paar nachten vorst wel.”

Tot slot een laatste tip van Roel, iets dat er makkelijk bij inschiet: “Vergeet niet de buitenkraan af te sluiten!”

LEES OOK: Langere periode met zonnige dagen voor de boeg, maar 's nachts gaat het tot vijf graden vriezen