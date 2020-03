Geen bezoek, maar wel buslading vol bloemen voor ouderen in verpleeghuis

Vanwege de coronacrisis is het werk grotendeels stilgevallen, legt Irene Zondag van het bedrijf Kaarskoffie uit. “Omdat heel veel mensen nu thuis werken, wordt er bij bedrijven geen koffie meer gedronken en hoeven wij dus nauwelijks nog iets te leveren. Zelfs de storingsdienst heeft bijna geen werk meer."

Medewerkers hielpen mee

Onder het motto alles is beter dan thuiszitten gingen de medewerkers van de bedrijvenkoffieleverancier enthousiast aan de slag met de bloemen. “Naast ons hoofdkantoor in Reeuwijk zit een bloemenzaak die ook geen klanten meer heeft. Samen met hen hebben onze medewerkers 150 boeketten samengesteld die we nu uitdelen aan bewoners van verpleeghuizen."

In totaal zijn 150 boeketten samengesteld.

Die bewoners mogen geen bezoek meer ontvangen. "Ze mogen ook niet meer naar buiten, dus is voor hen veel plezier in het leven weggevallen. We hopen dat met deze bloemen een beetje goed te maken”, zegt Irene Zondag enthousiast.

Nog meer boeketten

De bloemen mogen ze vanwege het coronavirus niet persoonlijk afgeven aan de bewoners. In de sluis achter de hoofdingang van het gebouw vormen ze al snel een kleurrijke bloemenzee.

"Volgende week gaan we door met deze actie", aldus Irene. "Er zijn in Veghel en omgeving nog wel meer ouderen die nu eenzaam achterblijven en voor wie we een lichtpuntje willen zijn in deze tijd."

