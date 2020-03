Sanne neemt de kruip-door-sluip-door-route van Slowakije naar huis

Het verlossende moment is bijna aangebroken voor Sanne van Loon uit Boxtel. De 22-jarige studente van Avans Hogeschool die door de uitbraak van het coronavirus vastzit in Slowakije, zet zaterdagavond voet op Nederlandse bodem. Met behulp van een kruip-door-sluip-door-route.

De studente uit Boxtel volgde een uitwisselingsprogramma aan de universiteit van Žilina. Die ging vanwege de coronacrisis voor onbepaalde tijd op slot. Waarna Sanne afgelopen dagen constant aan de telefoon heeft gehangen om naar huis te komen. Een hele opgave want er gelden strenge reisbeperkingen in Slowakije.

Vanuit haar hotelkamer in Žilina vlogen de gesprekken tussen Avans in Brabant, de familie van Loon in Boxtel, de Oostenrijkse ambassade in Bratislava en de Slowaakse autoriteiten heen en weer.

Reisschema

Daaruit ontpopte zich een reisschema met auto, benen, taxi en vliegtuig als bestanddelen. Sanne: "Een Roemeense studiegenoot brengt me zaterdag met de auto naar de Slowaakse-Oostenrijkse grens in de buurt van Bratislava. Dan ga ik lopend naar Oostenrijk waar een taxi op me wacht. Die brengt me naar de luchthaven van Wenen. Vandaar vlieg ik naar Amsterdam waar ik door mijn familie wordt opgehaald met de auto."

Gemengde gevoelens

Als Sanne rond negen uur 's avonds terugkeert in Brabant, kijkt ze met gemengde gevoelens terug op haar buitenlandse avontuur. Haar studiemaatje Esther Verboom uit Uden blijft in Žilina achter. "Ze heeft het naar haar zin en wil nog niet naar huis", zegt Sanne. "Zelf ben ik heel blij om terug te keren. Hoewel het zonde is dat mijn studie op deze manier is afgebroken. En jammer dat de Nederlandse ambassade helemaal niks heeft kunnen betekenen voor me."

Zelfredzaam

Volgens haar is het vooral te danken aan de inzet van Avans dat ze nu terug naar huis kan. "De school heeft alle mogelijke moeite gedaan en via een reisbureau een vliegticket kunnen regelen." Het hielp ook dat een collega van haar vader een kennis in Wenen had. Die kende op zijn beurt weer een betrouwbaar taxibedrijf. Zo konden alle losse eindjes aan elkaar worden geknoopt tot een lang ontsnappingslint.

