Opnieuw flinke stijging van aantal coronabesmettingen: teller in Brabant staat op 1012

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is vrijdag met 142 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Brabant telt nu toe in totaal 1012 patiƫnten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Landelijk is de teller van het aantal positieve tests opgelopen tot 2994. Dat is een stijging van 534 ten opzichte van donderdag. De regio waar de meeste besmettingen per 100.000 inwoners zijn geconstateerd, is het gebied rondom Boekel en Uden. De meeste besmettingen zijn in Tilburg (133) en Breda (121).

In heel Nederland zijn 106 mensen gestorven aan de infectieziekte. Dat zijn er 30 meer dan een dag eerder. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar.

Brabant heeft met 1012 patiënten de meeste geregistreerde coronabesmettingen van Nederland. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (405), Limburg (366) en Noord-Holland (353). In totaal zijn tot nu toe 643 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Wat zeggen de cijfers?

Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt hoger dan de gepubliceerde cijfer omdat niet meer iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Er zijn ook veel mensen met lichte klachten, die gewoon thuis uitzieken en zich dus niet melden, maar misschien wel het virus hebben. Alleen mensen die koorts hebben, wordt geadviseerd om de huisarts te bellen.

Het testbeleid is vorige week aangepast, om schaarste van testmateriaal te voorkomen. De cijfers helpen het RIVM wel inzicht te krijgen in het aantal geteste patiënten: wie ligt op de ic, wie zit thuis en de verhouding daartussen. Ook is het uitvoeren van de tests vooral relevant om te weten wáár in Nederland het virus opduikt, zodat daar maatregelen genomen kunnen worden.