Vijf vragen en antwoorden over hardlopen in coronatijd: Als je niet meer kunt zingen, ga je te hard'

Voetbal, hockey, basketbal, het is tijdens deze coronacrisis allemaal verboden. Buiten hardlopen mag echter wel. Amy Kortbeek uit Vught werkt bij de atletiekunie en beantwoordt vijf belangrijke vragen over hardlopen tijdens deze coronaperiode.

Vraag 1: Kan ik zo meteen beginnen met hardlopen?

Ja, natuurlijk! Iedereen kan hardlopen, maar je ziet vaak dat mensen te hard beginnen. Een half uur achter elkaar lopen is een klassieke fout. Om te beginnen is het een minuutje rennen, een minuutje wandelen en zo door. Je moet tijdens het hardlopen een liedje kunnen zingen. Als je niet meer kunt zingen, ga je te hard.

Zoek daarom eerst een trainingsschema op het internet, bijvoorbeeld op hardlopen.nl. Daar zit een expert achter die weet hoe je het beste kunt starten. Normaal zou ik je naar een atletiekvereniging sturen, maar dat gaat even niet.

Vraag 2: Kan ik in deze coronatijd samen met iemand anders lopen?

Ga alleen! Als je met iemand anders gaat, houd dan echt afstand. Liever nog twee meter, meer dan wat het RIVM zegt, omdat je met hardlopen door versnelde ademhaling meer luchtverplaatsing krijgt en daardoor een groter besmettingsrisico. Het is wel belangrijk om je goed te voelen, bij koorts of verkoudheid kun je beter niet gaan hardlopen.

Vraag 3: Wat levert hardlopen eigenlijk op?

Sowieso maak je stof aan (endorfine) waar je blij van wordt. Wat je nu ziet is dat mensen veel binnen zitten. Die frisse neus aan het einde van je werkdag, kan ook wandelen zijn, houdt je vitaal en je koppie raakt leeg. Daarnaast slaap je ook beter.

Vraag 4: Wat zijn mooie of goede hardloopplekken in Brabant?

Ik woon in Vught en loop graag rond de IJzeren Man en Vughtse Heide. Ik raad iedereen aan om hard te gaan lopen in een natuurgebied of bos. In ieder geval op een plek waar je niet dicht op mensen loopt. Denk aan de Loonse en Drunense Duinen.

Vraag 5: Hoe zit dat met jullie CoronaRUN?

Veel mensen hebben zich ingeschreven voor hardloopevenementen die afgelast zijn. Ze missen nu hun beloning, een medaille. De coronarun is een digitale run. Je schrijft je in en bepaalt je eigen afstand en tijd. Per post krijg je een medaille. De opbrengst gaat naar het Nationaal Ouderenfonds, een groep die juist nu heel kwetsbaar en eenzaam is.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.