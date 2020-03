Nadine Broersen volgt nieuws over Olympische Spelen op de voet terwijl ze fit blijft in thuisgym

Met koorts op bed of met een gebroken been veel uren op de bank doorbrengen. Voor veel mensen is sport op tv dan een uitkomst. Maar door de coronacrisis is dat geen optie. De sportwereld ligt ook voor het grootste gedeelte stil. Hoe kijken de sporters zelf naar de huidige situatie? We belden erover met atlete Nadine Broersen uit Dongen

Nadine, hoe kom je nu de dagen door?

"Het is heel erg fijn dat ik op zolder in mijn eigen huis eigenlijk alles kan doen om fit te blijven. Steeds meer sporters zijn er druk mee bezig om het voor elkaar te krijgen. Maar ik heb alles al, dat is nu wel heel prettig. Ik ben daar nu vaak te vinden, al was dat anders ook al wel. Normaal was ik nog drie dagen in de week op sportcentrum Papendal, maar dat is nu dicht."

Maar met de sporten die jij doet kun je niet alles op de zolderkamer trainen.

"Nee, zeker niet. Ik heb hier een grasveld waar ik zou kunnen trainen met kogelstoten en speerwerpen. Dat heb ik deze week nog niet gedaan. En hoog- en verspringen gaat helemaal niet hier. Maar met speciale oefeningen, een springcircuit, kun je het wel onderhouden."

Onderhouden, dat is wat je nu kunt doen. Is dat niet lastig, niet weten wanneer je weer een wedstrijd hebt?

"Enorm lastig. Ik probeer dat zoveel mogelijk los te laten. Ik zorg dat ik fit ben. En mocht er iets veranderen kan ik dan altijd weer iets aanpassen. Voorlopig staan er geen wedstrijden op het schema. Maar je weet het nu toch niet, het kan per dag of zelfs per uur veranderen. Zo snel gaat het nu allemaal. Ik heb heel graag controle en dat heb ik nu absoluut niet. Het is onmacht. De eerste twee à drie dagen had ik daar echt moeite mee. Ik dacht: 'Wat is dit in godsnaam?' Al valt dat in het niet bij de echte problemen natuurlijk. Dat moeten we niet vergeten."

Eind januari werd er een streep gezet door het WK Indoor. Vrees je nu al voor afgelasting van de Olympische Spelen?

"Toen het WK werd afgelast was de teleurstelling groot. Ik dacht toen ook: waarom organiseren ze het nu niet in een andere stad? Nu is wel duidelijk waarom dat niet ging. Ik sta er goed voor als je kijkt naar de Olympische Spelen. Ik ben voor 98 procent zeker van deelname. Ik ben er elke dag wel mee bezig of het doorgaat of niet. Ik volg het nieuws en zie de berichten dat Japan het vooralsnog gewoon door wil laten gaan. Maar ook hier moet ik proberen er niet te veel aan te denken en gewoon zorgen dat ik fit ben."

Toch is het voor een atleet lastig, je kiest aan het begin van het jaar je piekmomenten.

"Het is niet als bij andere sporten, je werkt naar een piekmoment toe. Alles valt of staat met je schema. Er gaan verhalen over het verplaatsen van de Olympische Spelen. Voor een paar maanden. Naar 2021 of zelfs 2022. Het maakt het allemaal lastig. Het kan ook zijn dat de spelen niet doorgaan, maar het EK dat drie weken later in Parijs is wel. Het is allemaal onzeker. Het is trainen om fit te blijven en hopen op snelle duidelijkheid."

