BrabantZorg: 'Al dertig ouderen hersteld van coronavirus'

Hoewel BrabantZorg nog dagelijks een toename ziet in het aantal besmette of van corona verdachte cliënten, zijn er nu toch ook lichtpuntjes te melden. En dat is de hoogste tijd, vindt Annemarie van Daalwijk. Volgens de woordvoerster van de zorginstelling zijn er bij BrabantZorg al meer dan dertig cliënten hersteld van het virus. "De cliënten die hersteld zijn hadden milde tot ernstige klachten."

De eerste cliënt van BrabantZorg raakte twee weken geleden besmet met het coronavirus. Momenteel telt BrabantZorg 46 cliënten die een besmetting hebben opgelopen. De helft daarvan behoort tot de bewoners van de verpleeghuizen. De overige besmette cliënten behoren tot de groep die thuiszorg ontvangt.

Babbelbox

De bewoners van de zorgcentra kregen op vrijdag maart een zogenoemde ‘babbelbox’ op locatie geleverd. In deze boxen zit een vaste telefoon waarmee op de ouderwetse manier gebeld kan worden, een mobiele telefoon waarmee men kan beeldbellen en een schermvergroter zodat het beeld goed te zien is voor ouderen.

Op deze manier probeert BrabantZorg de bewoners en naasten mogelijkheden te bieden om toch zo veel mogelijk persoonlijk contact met elkaar te hebben.

Bezoekverbod

BrabantZorg biedt vanuit 35 locaties ondersteuning, welzijn, zorg en wonen op maat aan zo’n zesduizend cliënten in de regio Oss, Uden, Meierijstad en Den Bosch. Op maandag stelde BrabantZorg een bezoekverbod in voor alle locaties. Het kabinet volgde enkele dagen later met deze maatregel voor het hele land.

