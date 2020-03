Ophef over man die handgel en mondkapjes verkoopt op straat in Tilburg

In eerste instantie meldde de politie dat de man een bekeuring heeft gehad, dat bleek achteraf niet waar te zijn. De man zelf zegt echter dat hij gewoon een vergunning had en niets verkeerd heeft gedaan.

'Gevorderd om weg te gaan'

"Het feit dat de man handgel en mondkapjes verkocht, is in principe niet verboden. Daar kunnen wij niet tegenop treden", zegt een politiewoordvoerder. "Wel is met hem gesproken over het feit dat het misschien niet handig is om dit te doen."

De man verkocht de desinfecterende handgel voor vijftien euro per fles. Daarnaast had de verkoper verschillende dozen stofkapjes bij zich en meerdere sportshirts. Het is niet duidelijk hoe lang de man uiteindelijk met zijn geïmproviseerde marktkraam in Tilburg heeft gestaan.

'Gevaar voor de volksgezondheid'

Op Twitter ging een foto van de man viraal. De meeste mensen hadden geen goed woord over voor de actie van de man. "Van mij mag hier de politie dus direct ingrijpen en die mondkapjes en desinfectie naar ziekenhuizen en zorginstellingen brengen. Dat die gast zich de ogen niet uit de kop schaamt zeg", is een van de reacties.

Een ander schrijft: "Ben ik de enige die vindt dat deze man direct opgepakt moet worden wegens het in gevaar brengen van de volksgezondheid?" Andere mensen op sociale media noemen hem een woekeraar of schelden de man uit.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.