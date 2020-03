Monique en haar vader wonen in hetzelfde huis, maar zien elkaar niet vanwege coronagevaar

Toen Monique afgelopen week niet lekker werd op haar werk in de supermarkt, wist ze meteen dat ze geen risico’s wilde nemen vanwege haar vader. Hij heeft namelijk longkanker gehad en lag twee weken geleden nog in het ziekenhuis met een longontsteking.

Roomservice

Dus kwam het gezin uit Rosmalen in overleg met de huisarts direct met een plan: Monique blijft voorlopig op haar kamer en de benedenverdieping is exclusief voor haar vader. “Hij moet beneden blijven en op de bank slapen. Mijn eten of drinken zet hij voor de deur. Dan wacht ik tot hij weer beneden is en pak ik het pas. Mijn ‘bestellingen’ geef ik door via videobellen. Hij roept dan voor de grap: ‘Roomservice!’”

Voorlopig de quarantaine-kamer van Monique.

Vader en dochter maken er op die manier het beste van. “Je wordt behoorlijk creatief. Zo had hij gisteren pen en papier voor mijn deur gelegd. Ik zei tegen hem: ‘Nou, je had op zijn minst een tekening voor me kunnen maken’. Wat bleek? Hij wilde samen galgje spelen. Dat hebben we via videobellen gedaan.”

Familie op één

Monique moet in haar kamer blijven tot ze 24 uur klachtenvrij is. “Dat kan nog wel dagen duren. Je wereld wordt heel klein zo.” Met Netflixen, lezen en veel slapen maakt ze er het beste van. “Ik blijf liever te lang dan te kort op mijn kamer want ik wil geen risico’s nemen. Familie staat bij mij op één.”

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.