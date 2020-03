Videoboodschap voor zorgpersoneel JBZ: 'Je komt voor keuzes te staan die je nooit hebt hoeven maken'

Vanwege de golf coronapatiƫnten die Brabantse ziekenhuizen komende week verwachten, heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch een videoboodschap voor het zorgpersoneel laten maken. In de film, waar diverse bekende Brabanders in voorkomen, wordt hen gezegd dat ze waarschijnlijk voor keuzes te komen staan, die ze nooit eerder hebben hoeven maken.

Ze worden toegesproken door onder andere actrice Vajèn van den Bosch, zanger Gerard van Maasakkers, New Kids-acteur Tim Haars, PSV-directeur Toon Gerbrands, bisschop Gerard de Korte, cabaretier Henry van Loon en cabaretière Kirsten van Teijn.

Respect en waardering wordt uitgesproken over wat de zorgmedewerkers nu al doen. Maar ook wordt er op gewezen dat er de komende tijd nog veel meer van hen wordt gevraagd. "Het lijkt nu rustig, maar schijn bedriegt. Dit is eigenlijk pas het begin van de storm", wordt hen gezegd. "We zitten nu in de wandeletappe en straks komen de bergen."

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) liet eerder al weten volgende week vijfhonderd tot duizend nieuwe patiënten op de ic's te verwachten.

'Bereid je voor, als professional maar ook als mens'

Zorgpersoneel komt waarschijnlijk voor lastige keuzes te staan, is de boodschap. En hen wordt gevraagd zich voor te bereiden op de drukte 'als professional, maar ook als mens'. "Pak als het kan nu je rust. Bereid je voor. Inhoudelijk, lichamelijk en geestelijk."

In de boodschap wordt verteld dat de cijfers er niet om liegen en dat patiënten die nu naar het ziekenhuis komen acht tot negen dagen geleden besmet geraakt zijn 'bijvoorbeeld bij oma op de koffie' en dat één persoon gemiddeld twee mensen besmet. Eerst zijn er griepachtige klachten, die zo'n acht tot negen dagen aanhouden. Hiervan geneest 81 procent. De andere negentien procent moet naar een ziekenhuis. Van hen wordt een vijfde op de intensive care opgenomen. Zo'n ic-opname duurt ongeveer drie weken.