Brabantse patiënten aanvankelijk geweigerd voor overplaatsing naar andere ziekenhuizen

Meerdere ziekenhuizen in Nederland hebben afgelopen week geweigerd om patiënten van Brabantse ziekenhuizen over te nemen. Dat zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, in een interview met de Volkskrant. "Ziekenhuizen buiten Brabant realiseerden zich onvoldoende wat corona betekent."

Het ziekenhuis in Tilburg drong bij meerdere andere ziekenhuizen aan om patiënten over te nemen omdat het te druk werd. Eén ziekenhuis weigerde een patiënt omdat het volgens hen 'geen academische patiënt was', zegt Berden tegen de Volkskrant.

'Patiënt moet coronavrij zijn'

Een ander ziekenhuis eiste dat een patiënt coronavrij was voordat ze hem wilden ontvangen. Volgens de bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis waren andere regio's, zoals Nijmegen, juist wel heel behulpzaam.

Ook bij het kleinere ziekenhuis Bernhoven liepen ze tegen hetzelfde probleem. Daar wilde men een patiënt zonder coronabesmetting naar een andere locatie overbrengen voor een spoedoperatie, maar er kon geen gewillig ziekenhuis worden gevonden. Daardoor moest de operatie alsnog in Bernhoven plaatsvinden.

Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond herkent zich niet in dat beeld. Het Elkerliek heeft inmiddels acht coronapatiënten en drie intensivecarepatiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen in Drachten en Assen. "Door die 'buddy'-ziekenhuizen worden we fantastisch geholpen. Daardoor hebben wij weer plekken vrij voor nieuwe patiënten", aldus een woordvoerder. Vandaag volgen nog minimaal zes overplaatsingen.

'Als ze zelf patiënten hebben, reageren ze anders'

Zowel de bestuurders van ziekenhuis Bernhoven en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis zeggen dat de situatie waarmee zij nu te maken hebben, nog te onbekend is in veel andere delen van het land. ''Zodra ze zelf patiënten hebben met het coronavirus, reageren ze anders.''

Inmiddels zijn er alsnog Brabantse patiënten overgeplaatst naar locaties elders in het land. Zo vangen ziekenhuizen in Friesland veertig zieken op. De eerste patiënten kwamen vrijdagavond al bij ziekenhuis Nij Smellighe in Drachten aan.

