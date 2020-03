Studie in plaats van voetbal voor Willem II-verdediger Freek Heerkens: ‘Maar alles is bijzaak nu’

Met koorts op bed of met een gebroken been veel uren op de bank doorbrengen. Voor veel mensen is sport op tv dan een uitkomst. Maar met het coronavirus is dat geen optie. De sportwereld ligt ook voor het grootste gedeelte stil. Hoe kijken de sporters zelf naar de huidige situatie? We belden erover met Willem II-verdediger Freek Heerkens.

Freek, hoe kom je nu de dagen door?

“Ik hou me wel bezig. Het zijn natuurlijk rare tijden met het virus en alle maatregelen die er zijn. We hebben een trainingsschema gekregen vanuit de club, dat probeer ik zo goed mogelijk te volgen. Ik sport in de ochtend. En in de middag doe ik eigenlijk wel verschillende dingen. Ik heb mijn studie management en ondernemerschap weer wat meer opgepakt. Ik betrap me er op dat ik veel nieuws volg, eigenlijk staat NPO 1 steeds aan. En gisteren ben ik de ramen gaan zemen. Dat was niet de eerste keer, maar het is niet dat ik dat heel vaak doe.”

Het is niet standaard voor een voetballer, studeren tijdens de carrière. Vaak gaan de verhalen toch over gamen op de PlayStation.

“Ik kan daar niet de hele dag op bezig zijn. Ik heb zelf niet eens een PlayStation. Toen ik bij Willem II kwam, ben ik meteen gaan kijken wat ik qua studie wilde. Het is vooral ook dat ik HBO-niveau heb als ik straks klaar ben met voetballen. En dat ik mijn studie haal tijdens mijn loopbaan, getuigt ook wel van discipline.”

Moet je nog veel of is het einde qua studie in zicht?

“Ik ben er inmiddels al wel wat langer mee bezig, door verschillende redenen. Onder meer door de bouw van een huis. Niet dat ik die stenen zelf op elkaar heb gelegd. Maar ik heb overal in kunnen kiezen, echt bij alles. Dat neemt toch wat tijd in beslag. Maar alle tentamens en examens heb ik gehaald. Nu ben ik met mijn begeleider aan het sparren over de invulling van mijn scriptie. Ik heb nog wel een poos nodig, maar het is wel de afrondende fase.”

Voor al het voetbal afgelast werd moest je geblesseerd toekijken. Zit je wat de blessure betreft ook in de afrondende fase?

“Het was wel de bedoeling om nu weer bij de selectie te zitten. Nu gaat het natuurlijk allemaal wat anders. Ook qua behandelingen. Ik kan een keer naar Tilburg en de fysio kan een keer hierheen komen. Ik heb een mobiele behandeltafel. Maar er zijn geen dagelijkse behandelingen. Als we straks weer mogen beginnen, moet ik kijken waar ik sta. Ik verwacht dan al wel in ieder geval meteen een groot gedeelte van de groepstraining mee te kunnen doen. Dat alles nu stil ligt zie ik ook niet als voordeel, dat ik langer heb om fit te worden. Met het virus dat er nu is, is zo’n blessure ook maar bijzaak.”

Als we straks weer mogen beginnen verwacht ik met de groepstraining mee te kunnen doen.

Net als voetbal of welke sport dan ook?

“Ja, alles eigenlijk. Ik zie het ook bij ons in het dorp. Daar zijn besmettingen. Ouderen vechten voor hun leven. Dan valt zo’n blessure natuurlijk in het niet. Dat we nu even niet kunnen voetballen is niet erg. En misschien duurt het nog wel lang. Maar het is peanuts als je het vergelijkt met de mensen die op de intensive care werken of gewoon in de zorg. Als je ziet wat die allemaal moeten doen. Die hebben het lastig, echt zwaar. Dat wij even niet kunnen doen wat we gewend zijn is, wat ik al zei, peanuts.”

