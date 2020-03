Commissaris Wim van de Donk: 'Uit de grond van mijn hart: volg regels van de overheid en RIVM op'

"We hebben een verschrikkelijke week achter de rug en ik vermoed dat we dat aan het einde van volgende week wellicht weer moeten constateren. En dan zijn we nog niet door de coronacrisis. " Dat zei commissaris van de Koning Wim van de Donk zaterdag in het radioprogramma Graat & De Laat van Omroep Brabant.

"Het is iets verschrikkelijks wat ons overkomt. Uit de grond van mijn hart: volg de regels van de overheid en het RIVM op", onderstreepte Van de Donk nog eens het belang ervan.

Volgens de commissaris van de Koning is het noodzakelijk om de afspraken rondom sociale onthouding strikt te volgen. "Gezellig bij elkaar op visite, een verjaardagsfeest of op bezoek bij vader, moeder, opa of oma die in een verpleeghuis zit. Het kan even niet. Heel vervelend maar anders belanden we in ergere situaties."

Niet over de grens

Ook de jongeren moeten, met de zonnige week en de lente in aantocht, hun sociale contacten beperken. "Het kan gewoon even niet." Van de Donk vertelde verder in het programma dat zijn Belgische ambtsgenoot Cathy Berx een speciale oproep aan de Brabanders en Nederlanders heeft gedaan om niet naar België te komen. "Steek de grens niet over. De politie gaat dit controleren", schreef ze in een mail aan Van de Donk.

Waardering

De commissaris werkte de afgelopen dagen, net als velen, thuis. "Via internet en Skype is het goed mogelijk om het werk gewoon door te laten gaan. De komende week ga ik op locatie nog wat mensen een hart onder de riem steken."

De commissaris denkt onder meer aan de mensen die zorgen dat de supermarkt gevuld blijft en aan ICT'ers die zorgen dat ook thuis het werk door kan gaan. "Ik ben ook blij met de waardering die de zorgmedewerkers nu krijgen. Ik hoop dat dat ook na de crisis zo blijft."

Tot slot vroeg Van de Donk aan de Brabanders nogmaals om zoveel mogelijk thuis te blijven. "En pleeg zo af en toe ook eens een telefoontje naar iemand die alleen is. Het raakt ons in het hart. Pak elkaar in figuurlijke zin maar eens even stevig vast."