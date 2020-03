Onrust in Hank over dreiging tegen spelende kinderen

Bij meerdere inwoners van Hank is er een bedreiging binnengekomen dat er in het dorp een ontploffing gaat plaatsvinden, waarbij kinderen het slachtoffer zullen zijn. Louis de Bot van de stichting Archief Kring Hank is één van de ontvangers van deze lugubere boodschap. Hij heeft die inmiddels bewust op Facebook heeft geplaatst. “Ik weet dat het malloten zijn, maar als er wel wat gebeurt in een speeltuin dan zal ik me dat nooit kunnen vergeven.”

De tekst van de bedreiging luidt: "Binnen nu en 24 uur zal er iets gaan ontploffen in Hank, ergens waar kinderen graag spelen als je goed nadenkt weet je wel waar. Ik kan je vast vertellen dat ze het niet overleven.”

Een makkelijke beslissing om de bedreiging te delen op Facebook was het niet voor De Bot. “Persoonlijk word ik al zes weken bedreigd en dat is verschrikkelijk, maar omdat deze bedreiging zich nu richt op spele

nde kinderen in Hank heb ik besloten om in de openbaarheid te treden.” De waarschuwende boodschap van De Bot is zich via Facebook inmiddels aan het verspreiden in het kleine dorp.

'Verdachte situaties melden'

Een politiewoordvoerster laat weten dat de politie op de hoogte is van de reeks bedreigingen, en ook op de hoogte is van de recentste bedreiging. “We vragen mensen om verdachte situaties te melden. De bedreiging ‘om iets te laten ontploffen in Hank’ voegen we bij de andere bedreigingen, maar weet dat er een zeer serieus onderzoek naar loopt.”

Beelden online

Op zijn Facebookpagina heeft De Bot ook beelden gezet die door een camera in de buurt weken geleden zijn vastgelegd. “Op de beelden zie je dat iemand bij mij iets in de bus stopt en vervolgens wegloopt. Het was een nazistische bewerkte poster, daarna zijn de bedreigingen aan meerdere adressen begonnen en het sturen van foto’s via de WhatsApp. Het nummer van de WhatsApp bleek gehackt te zijn”, aldus De Bot.

De politie benadrukt dat het de inwoner van Hank vrijstaat om beelden te delen op Facebook, maar maakt ook de kanttekening dat die actie het lopend onderzoek eventueel kan verstoren.