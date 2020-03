Minister De Jonge bezoekt ziekenhuizen en coördinatiecentrum coronavirus: 'Erg begaan met Brabant'

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op bezoek bij het regionaal coördinatiecentrum in Tilburg. Foto: Omroep Brabant.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op bezoek bij het regionaal coördinatiecentrum in Tilburg. Foto: Omroep Brabant.

TILBURG -

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bezocht zaterdagavond rond kwart voor zes het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en het Regionaal Coördinatiecentrum in Tilburg. Hij liet zich daar bijpraten over de gang van zaken, onder meer over het transport van patiënten.