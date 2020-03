Drie (nachten) op een rij: weer auto's in brand gestoken in Oosterhout

Voor de derde nacht op rij is in Oosterhout een auto in brand gestoken. Dit keer op een parkeerplaats aan de Besterd. Door de brandstichting werden twee wagens totaal verwoest.

Sinds enige tijd controleert de politie extra in de wijk Slotjes, waar de Besterd deel van uitmaakt. Desondanks kon een zoveelste autobrand niet worden voorkomen. De brandweer was snel ter plaatse, maar die kon niet voorkomen dat er twee wagens in de as werden gelegd.

Steeds rond hetzelfde tijdstip

In de twee voorgaande nachten werden in Oosterhout omstreeks hetzelfde tijdstip, tussen twee en drie uur, ook voertuigen in brand gestoken. Dat was aan het Slotjesveld. De politie vraagt getuigen zich te melden.