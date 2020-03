Bart Berden denkt dat coronacrisis nog niet op de helft is, maar verwacht geen Italiaanse toestanden

Hij verwacht ondanks de coronacrisis geen Italiaanse toestanden in Brabantse ziekenhuizen. Maar Bart Berden - bestuursvoorzitter van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen - spreekt wel van een 'ernstig beeld, dat in alle hevigheid naar ons toekomt'.

"Ik denk dat we nu nog niet eens op de helft zitten", vertelde Berden zondagmiddag in het tv-programma Kraak. "De komende twee weken zal de groei van het aantal coronapatiënten echt fors toenemen en we weten niet goed hoe lang die nog doorgaat."

Nul op het rekest

Vanwege de huidige drukte in de Brabantse ziekenhuizen en de verwachte piek in het aantal coronapatiënten is deze week begonnen met het uitplaatsen van patiënten - bij wie dit verantwoord is - naar ziekenhuizen ergens anders in Nederland. Zaterdag meer dan zestig en vrijdag zo'n veertig.

Dat overnemen van patiënten ging in het begin niet overal even vlot. Sommige ziekenhuizen kregen nul op het rekest. "Dat is gebeurd", knikt Berden. Volgens de bestuursvoorzitter van het ETZ was dit te wijten aan het feit dat die ziekenhuizen onbekend waren met het coronavirus. "Net zoals wij ons niets hierbij konden voorstellen toen deze crisis in Italië losbarstte."

Voorwaarden geschapen

Sinds er wat strakker wordt gecoördineerd, gaat dit volgens hem beter. "Vandaag de dag is er een goed coördinatiepunt in Brabant, waar ook Defensie aan meewerkt en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. We hebben nu een heel goede afstemming met een hele hoop ziekenhuizen in de rest van het land."

En dat is nodig, want het virus komt volgens Berden 'in alle hevigheid naar ons toe'. Hij spreekt van een 'ernstig beeld', maar hij denkt dat het Nederlandse zorgsysteem deze crisis aankan. "Maar als je me vraagt of ik hiervoor kan tekenen: nee, dat kan ik niet. We moeten kijken hoe dit zich ontwikkelt. Maar we hebben de voorwaarden geschapen waaronder we dit vandaag de dag goed kunnen. En zo werken we door."

Italiaanse toestanden

In Italië overleden zaterdag bijna achthonderd mensen in een dag tijd. Op tv en internet waren overvolle ziekenhuizen te zien en machteloze en uitgeputte artsen en verpleegkundigen. Voor veel mensen een schikbeeld, maar Berden vreest niet voor Italiaanse toestanden in Nederland.

"Italië is een heel andere maatschappij, waar mensen tot op hoge leeftijd nog in het ziekenhuis worden behandeld", legt hij uit. "In Nederland hebben wij een bijzonder goed zorgsysteem. Een van de krachten is dat wij een heel goede 'eerstelijnszorg' hebben. Kijk, in Italië zie je dat de zorg zich heel sterk concentreert in het ziekenhuis. Daar vindt eigenlijk alles plaats wat je aan zorg nodig hebt. In Nederland hebben we een heel goede huisartsenzorg. Huisartsen verzorgen bijzonder veel patiënten die daardoor nooit in het ziekenhuis terechtkomen. En als een ziekenhuis hier zorg heeft geleverd tot een bepaald niveau kan een verpleeghuis dit overnemen. Een grote groep patiënten komt zelfs direct in het verpleeghuis terecht. Dat maakt dat wij een relatief klein beslag op ziekenhuizen leggen. Dit is een enorm voordeel."

Taart

Toch sluit Berden sluit niet uit dat we ook hier in Nederland binnenkort zulke aantallen doden op een dag zouden moeten noteren. "Dat kan. Maar we moeten ons goed realiseren dat een gewone griepgolf in Nederland ook tot duizenden overlijdens leidt. Kijk naar drie jaar geleden. Het unieke bij dit coronavirus is dat wij dit ziektebeeld niet goed kennen en dat het in alle hevigheid in een heel korte tijdsperiode opkomt. Dat maakt deze situatie kritiek. Maar zoals we het nu hebben geregeld, zijn we klaar voor de piek. Vandaag de dag hebben wij een heel goede balans tussen zorgvragende patiënten en wat de Brabantse ziekenhuizen kunnen leveren."

Toch komt uit de coronacrisis ook iets moois voort. Zo bieden veel mensen elkaar in deze tijden de helpende hand. "Dat vind ik echt een lichtpuntje", benadrukt de bestuursvoorzitter van het ETZ. "Zo melden zich bij ons bijvoorbeeld gepensioneerde mensen - ook uit een andere sector - die allemaal willen helpen. Dat is echt fantastisch. En als ik nu vraag om een taart voor het ziekenhuispersoneel, heb ik er binnen een paar uur driehonderd binnen."

