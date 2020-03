Nog geen boetes voor onnodig grens oversteken naar België

Volgens een woordvoerder kan dat nog komen als deze week Nederlanders dat toch weer gaan proberen. Er zijn voor zover bekend in de regio Antwerpen dit weekend nog maar weinig Nederlanders die dat doen.

Tanken

Afgelopen week trokken veel Nederlanders naar België onder meer om te tanken. Een woordvoerder van de politiezone Grens zei dat er nog wel erg veel onwetendheid is over wat de politie als 'essentiële verplaatsingen' beschouwt. Dat zijn onder meer zorg voor familie of werk in België, maar het kan ook de zorg voor dieren zijn.

De politie in deze zone (Essen, Kalmthout, Wuustwezel) dringt erop aan altijd bewijsstukken mee ten nemen om aan te tonen dat het bezoek aan België een dringende reden heeft. Werkgevers zouden die bijvoorbeeld kunnen verstrekken.