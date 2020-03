Tanken in Baarle-Nassau en Hertog kan nog gewoon: 'Hier handhaven is niet te doen'

Aan de Molenweg en de Turnhoutseweg liggen in het grensdorp vier tankstations en alle vier liggen ze net in België. Een liter E-10 kost daar nu iets meer dan een euro. Die zeer lage benzineprijs is voor veel Nederlanders aanleiding om over de grens te gaan tanken. Alleen omdat België vanwege het coronavirus in lockdown zit, is dat verboden. De Belgische politie heeft aangekondigd boetes uit te delen van tussen de 350 en 4.000 euro.

Bij een normale grensovergang is dat eenvoudig te handhaven. De Belgische politie blokkeert de doorgaande weg en laat tanktoeristen omkeren of geeft ze een boete. Alleen bijvoorbeeld bij Van Raak en de Witte Baarlese Pomp aan de Molenstraat hoef je alleen de straat over te steken en je staat op Nederlands grondgebied. Officieel heeft de Belgische politie daar niets te zeggen.

Controle

De kans op een forse boete is ook voor onze verslaggever aanleiding om veilig op Nederlands grondgebied toch even rond te vragen hoe het nu zit met die controles. "Die zijn er niet. Verderop als je echt België inrijdt wel, maar je kan gewoon door Baarle-Nassau en Baarle-Hertog rijden en tanken", aldus een Vlaams echtpaar. Ze wijzen nog wel op het bord van de Belgische politie waarop staat dat er geen winkeltoerisme is toegestaan. Vlaamse winkels zijn gesloten.

Shoppen in Belgische winkels in Baarle-Hertog is verboden, ze zijn dan ook gesloten.

"Doe maar niet fotograferen, want anders gooien ze dit tankstation straks ook dicht", zegt een man terwijl hij wegrijdt nadat hij bij de Shell getankt heeft. De Nederlander was nog wel zo aardig om onze verslaggever plastic handschoentjes aan te bieden om niet met blote handen te hoeven tanken en pinnen. Terwijl ons verslaggever staat te tanken, rijdt de politie langs, maar die kijkt nauwelijks om naar de benzinepomp en de Nederlandse auto's daar.

Zaterdag kondigde de gemeente Baarle-Nassau aan dat alleen nog eigen inwoners in Baarle-Hertog mogen tanken. De vraag is echter hoe dat gecontroleerd gaat worden. Dat kan alleen door iedereen die tankt bij de Shell, Tango, Van Raak en Witte Baarlse Pomp te vragen waar hij of zij woont en dat na te trekken in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Daarnaast vindt een dergelijke controle plaats op Belgisch grondgebied, want de tankstations waar Nederlanders komen tanken, liggen dus in Baarle-Hertog. Zo'n controle zou dan officieel uitgevoerd moeten worden door de Belgische autoriteiten. Aan de andere kant zie je weer mensen uit België boodschappen doen in Baarle-Nassau op Nederlands grondgebied. Dat mag, maar het geeft maar aan hoe complex de situatie in de twee gemeenten is.

Rustig

Toch is het wel degelijk rustig in de grensdorpen. Tijdens een zonnig weekend bruist het er normaal gesproken. De terrassen zitten vol en de er wordt volop gewinkeld. Dat er niet continue mensen aan het tanken zijn bij de vier Belgische pompen, is ook niet gangbaar. Het lijkt erop dat toch veel mensen het risico op een forse boete niet durven te nemen, nog afgezien van het feit dat de Nederlandse overheid ook oproept om niet onnodig naar buiten te gaan.

In het winkeltje van de Shell zegt een vrouw dat zij zelf in een ander Nederlands grensdorp woont. "Daar kom je echt de grens niet meer over, maar hier handhaven is eigenlijk niet te doen." De Shell ligt namelijk in Baarle-Hertog, maar zodra je het terrein van de benzinepomp af rijdt richting de rotonde zit je vrijwel meteen weer op Nederlands grondgebied.

Zowel de gemeente Baarle-Nassau als gemeente Baarle-Hertog waren niet bereikbaar voor commentaar.