Gevlucht naar Friesland: 'Die gekken verpesten het helemaal, blijf binnen!'

Negen dagen geleden besloot Ramona dat ze niet langer in Breda wilde blijven. Vanwege haar verzwakte gezondheid is Ramona extra voorzichtig. "Het voelde niet goed om te blijven. Het is doodeng." Ze is niet de enige die besloot het hoge noorden op te gaan zoeken. "Het zit hier vol met Brabanders, zeker zestig procent. Allemaal zwakken en ouderen die op deze manier het virus proberen te ontlopen."



Sclerodermie

Ramona heeft sclerodermie, een auto-immuunziekte. "Zeven jaar geleden heb ik een stamceltransplantatie gehad. Mijn lichaam reageert overal op; als een ander alleen al een kuchje heeft, lig ik in met een longontsteking in bed", legt Ramona uit.



Omdat Ramona vanwege haar ziekte eerder zes weken in quarantaine heeft moeten verblijven, weet ze hoe het is: "Geen kusje van en voor mijn man en kinderen. Het is heel heftig dat je je geliefden niet kan vasthouden, alleen kan zien aan de andere kant van het glas. Toen heb ik al gevochten voor m’n leven en nu moet ik het weer bewaken."



Dat er toch mensen zijn die zich niet aan de adviezen van het RIVM en Rutte houden, vindt Ramona dan ook onbegrijpelijk: "Het is maar een klein groepje mensen die denken dat het maar een griepje is. Ze overspoelen bossen en stranden. Ze hebben geen idee wat ze aanrichten."



Fuck you coronafeestje

"Jongeren die een 'fuck you coronafeestje' gaan houden denken dat ze onaantastbaar zijn. Jullie kunnen misschien wel tegen een stootje, maar je ouders of opa en oma niet. Deze mensen zijn gek. Als je voor het coronavirus iemand op straat zag liggen dood te gaan, deed je er alles aan om diegene te helpen. Nu lijkt het alsof ze het erom doen. Deze mensen zijn gek. Ze verpesten het helemaal."

Ramona verwacht dat de eerder verstuurde NL Alert van zondag een laatste waarschuwing is en dat Nederland snel in lockdown gaat. "Ik maak me zorgen om die gekken die buiten lopen. Ik ben een moeder van 42 met twee jonge kinderen. Ik wil ze op zien groeien. En dat komt door zo'n klein groepje idioten alsnog in gevaar. Je redt mensenlevens door nu thuis te blijven!"