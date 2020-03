Spoorpark Tilburg gesloten door grote drukte, bezoekers moeten park verlaten

Het Tilburgse Spoorpark is sinds zondagmiddag vier uur gesloten. Het is niet bekend wanneer het park weer open gaat. Het parkmanagement heeft dit besluit genomen in overleg met de Veiligheidsregio, laat de organisatie weten. Eerder deze week werden de openbare toiletten al gesloten. Ook riep het parkmanagement op om het park even niet te gebruiken om langdurig te recreëren vanwege de grote drukte. Dit mocht dus niet baten.

Verstandig

Op het terrein van het Tilburgse Spoorpark zijn verschillende ondernemers gevestigd, waaronder BeweegR, dat sportactiviteiten organiseert en restaurant T-huis. Ook Stadscamping Tilburg is gevestigd in het park. Het sluiten van het park ziet beheerder van de camping Jelleke Swaak als een aanvullende maatregel die absoluut nodig is. "Het is jammer dat dit gebeurt, maar heel verstandig. Mensen blijven blijkbaar niet uit zichzelf thuis, dus dan is dit nodig."

Roadburn

Er hoefden geen kampeerders naar huis te worden gestuurd. Reserveringen waren van festivalgangers of muziekliefhebbers die al geannuleerd hadden. Eén nieuwe boeking voor aankomende week is geannuleerd, vertelt Swaak. "We maken ons meer zorgen als bijvoorbeeld grote festivals zoals Roadburn ook af worden gelast. Dat is ons belangrijkste inkomen van het jaar. Als dat gebeurt, hopen we op steun van de gemeente."



