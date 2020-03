Zo verlicht Brabant de hemel als steuntje in crisistijd [FOTO'S]

Er werden ontelbare steunacties georganiseerd om mensen in deze crisistijd een hart onder de riem te steken. In de lichtbranche werd vanaf donderdag ook een actie 'Light The Sky' op touw gezet: "Onze oproep aan collega's om mee te doen, was helemaal ontploft", vertelt Cees Scheij van Stagelight in Den Bosch.



Verschillende ondernemers in de branche schenen zondagavond op talloze plekken in Brabant lichtbundels op de wolken. Bekijk hier de beelden van Brabantse ondernemers die massaal gehoor gaven aan de oproep:

Brabantse bedrijven brengen lichtje in tijden van corona-duisternis (foto: Rico Vogels.)

Bij De Run in Velhoven werd een prachtige lichtshow opgevoerd om iedereen een hart onder de riem te steken.





Brabant verlicht de hemel als steuntje in crisistijd (foto: Marcel van Dorst / SQ Vision Mediaprodukties.)

Evenementenindustrie brengt vanaf acht uur lichtje in de corona-duisternis (foto: Cees Scheij.)





Mooi initiatief

De actie werd door collega Rick van Delighted op Facebook geplaatst. "Ik vond het een mooi initiatief dus ik nam contact met hem op, want ik wilde van hun lichtshow een aftermovie maken. We vonden het zo'n goed idee, dat het bedrijf besloot om zelf ook een show te geven. Vanaf dat moment stond mijn telefoon niet meer stil", zegt Cees.

Bazelmans in Veldhoven gaf ook gehoor aan de oproep via Facebook, het bedrijf is gevestigd vlakbij het ziekenhuis. In Tilburg projecteerde AV Boulevard richting het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Ook Purple Group in Schijndel, Unlimited Vision & Sound in Rosmalen, First Impression audiovisueel in Tilburg, De Parel in Fijnaart en andere evenementenbedrijven deden mee met de actie. Daarnaast droeg ook een aantal theaters een lichtje bij.

