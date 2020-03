Henk is woest op Etos in Schijndel, flesje handgel van 3,49 euro kost nu bijna 15 euro

Henk is boos en verontwaardigd. Zijn vrouw kocht afgelopen weekend een pompje Sanicur handcleangel bij Etos in Schijndel en daar telde ze liefst 14,95 euro voor neer. Dit kan niet kloppen, meende Henk en hij besloot op basis van het productnummer uit te zoeken wat dit product daadwerkelijk kost. Wat blijkt? Op de Etos-site wordt het pompje aangeboden voor een bedrag van 3,49 euro. Ruim elf euro minder, dus. Wel blijkt het artikel op de website 'tijdelijk niet op voorraad'.

"Etos Schijndel boekt dus grote winsten op producten die schaars zijn", stelde Henk verontwaardigd. "Je moet elkaar hélpen in deze coronacrisistijd, niet eronder trekken!"

Duur ingekocht

Daarom reed hij maandagochtend hoogstpersoonlijk naar de Schijndelse Etos om verhaal te halen. "De flesjes Sanicur handcleangel stonden daar nog in grote hoeveelheden in het rek", zag hij. "Ik heb daar een foto van gemaakt en heb de winkelbediende aangesproken. Ik vroeg haar of deze prijs soms een vergissing is. Nee, zei ze. Meteen kwam er een andere vrouw aanlopen, blijkbaar de bedrijfsleidster. Ik stelde haar dezelfde vraag: is dit een vergissing? Nee, het was geen vergissing. Toen heb ik haar het kopietje van de Etosprijs op internet - met de prijs van 3,49 euro - laten zien."

Vervolgens legde de vrouw hem uit dat Etos Schijndel dit product zelf ook duur had moeten inkopen, voor meer dan 10 euro. Niet via Etos, maar via een andere leverancier.

Heel gewillig

Henk kreeg van de bedrijfsleidster uiteindelijk de 14,95 euro die zijn vrouw had betaald terug. "Het pompje handgel wilde ik daarop laten staan, maar dat mocht ik meenemen. Ze was echt heel gewillig naar mij toe. Maar ik kwam daar niet om mijn geld terug te halen", benadrukt hij. "Ik wilde dat die dingen allemaal uit het schap zouden gaan. Ik wil gewoon niet dat andere mensen hier de dupe van zijn. En ik hoop ook dat andere bedrijven dit uit hun hoofd laten."

Terwijl Henk in gesprek was met de bedrijfsleidster zag hij nog een klant de winkel binnenlopen. Een oudere man. "Die wilde ook zo'n pompje kopen. Toen die man had afgerekend en ik hem op straat aansprak, vertelde hij me dat hij er 3,49 euro had betaald. Daar stond hij volgens hem zelf ook van te kijken, omdat er een prijs van 14,95 op stond. Maar nu is de hamvraag: wat gebeurt er met de volgende klant die zo'n pompje koopt? Moet die de volgende weer 14,95 betalen?"

'Niet op ons geweten hebben'

Maar daar hoeft hij zich niet meer druk om te maken, laat een woordvoerster van de Schijndelse Etos rond het middaguur weten. "Het product is inmiddels helemaal uit de winkel." Ze bevestigt dat ze deze handcleangel ergens anders had ingekocht dan gebruikelijk. "Dan koop je zo'n product in voor een andere prijs dan normaal. Vandaar dat de prijs ook bij ons hoger was. Je bent je er niet van bewust dat je niet goed inkoopt, want we hebben dit product nooit eerder gehad. Als je dan de prijs te horen krijgt, ga je ermee akkoord omdat er veel vraag naar dit product was. Dan ben je blij dat je klanten wat kunt bieden. Maar nu is het product dus helemaal uit de winkel. Het wordt op dit moment helemaal niet verkocht."

Dat deze handcleangel nu uit de winkel is gehaald, is wel een strop voor de vestiging. "Maar we willen dit niet op ons geweten hebben."