Tilburger bedreigt vriendin met pistool, stel heeft relatieproblemen

De man zou ruzie hebben gehad met zijn 24-jarige vriendin. De vrouw vertrok daarna naar haar familie in Goirle. De Tilburger is daar vervolgens met familieleden naartoe gegaan, waarna er een flinke ruzie ontstond met de vrouw en haar familie. Daarbij zou de Tilburger zijn vriendin met een vuurwapen hebben bedreigd.

Agenten hielden de verdachte later met getrokken pistool aan bij zijn woning in de wijk Groenewoud. Ze vonden in auto's van de verdachte nog een stroomstootwapen en pepperspray. Die zijn in beslag genomen.