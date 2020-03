Dierentuinen geven online les aan kinderen, de autosafari van de Beekse Bergen gaat virtueel

Het is zo maar stil in de Brabantse dierentuinen nu ook zij de deuren moesten sluiten door de coronacrisis. Maar schijn bedriegt. De verzorging van de dieren moet natuurlijk wel doorgaan. En om de thuiszittende kinderen een plezier te doen, gaan drie Brabantse dierentuinen nu online les geven.

De dierentuinen beschikten al over lespakketten voor basisschoolleerlingen, maar de afgelopen dagen hebben ze hard gewerkt om de lessen aan te passen. In plaats van via een digiboard kunnen de kinderen nu via de websites, Youtube en Facebook les krijgen.

Vlinders lokken en wormen zoeken

Rangers van Safaripark De Beekse Bergen, Zooparc Overloon en Dierenrijk Nuenen doen verslag vanuit de dierentuin en geven opdrachten, die de kinderen thuis kunnen doen.

"We denken ook nog aan een doe-dag", zegt woordvoerster Linda Engels van eigenaar Libema. "Met opdrachten die kinderen thuis in de tuin kunnen doen, zoals vlinders aantrekken of wormen zoeken."

Virtuele autosafari

De Beekse Bergen pakt ook uit met een virtuele autosafari, die je kunt bekijken. Elke dinsdag en donderdag plaatst het safaripark video's online. "In de ochtend krijgen de kinderen dan een opdracht. En in de middag keert de ranger terug om het uit te leggen."

Het Zooparc in Overloon komt met informatiefilmpjes over de verzorging van de dieren en het runnen van de dierentuin. Dierenrijk in Nuenen mikt op iets jongere kinderen en komt met knutselopdrachten. De kinderen kunnen ook zelf aangeven wat ze graag zouden willen weten of zien van de dierentuin.

Lege dierentuinen

Nu de dierentuinen dicht zijn, is het er stilletjes. "Vooral afgelopen weekend met het mooie wee, zouden er veel bezoekers zijn gekomen", vertelt Engels. Hoe groot de impact van de sluiting is op de dierentuinen is nog niet te zeggen.

"Maar er wordt wel gewoon hard gewerkt. De dieren hebben gewoon verzorging nodig."