Thebe vermindert noodgedwongen thuiszorg, familie en mantelzorgers moeten bijspringen

Thuisorganisatie Thebe gaat de thuiszorg verminderen door de coronacrisis. In een brief aan cliƫnten schrijft de thuiszorgorganisatie dat de wijkverpleging ook aan de oproep van de regering moet voldoen om zo min mogelijk contact te hebben met andere mensen. Thebe wil familie en andere mantelzorgers inschakelen om een deel van hun zorg over te nemen.

In de brief schrijft Thebe dat ze niet meer de zorg kan leveren die men van hen gewend is. Thebe wil het aantal bewegingen van zorgmedewerkers minimaliseren. Volgens woordvoerder Jeroen Hurkens gaan wijkverpleegkundigen de komende dagen overleggen welke hulp ook door anderen gedaan kan worden. De belangrijkste reden is verspreiding van het virus te voorkomen.

Hurkens: "Thuiszorgmedewerkers gaan van cliënt naar cliënt en kunnen het virus makkelijk meenemen. Ook neemt het behandelen van iemand met een coronabesmetting heel veel tijd in beslag, in verband met het aantrekken van beschermende kleding."

Instellingen van Thebe

Maandag wordt het personeel van Thebe over de nieuwe werkwijze ingelicht. Personeel dat straks over is, kan gaan werken in een van de 23 locaties van Thebe waar woonzorg wordt gegeven. De cliënten van Thebe krijgen de brief maandag of dinsdag in de bus.

Bij Thebe werken een kleine 4000 personeelsleden voor 8000 cliënten in voornamelijk Midden- en West-Brabant.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.