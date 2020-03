Aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt minder hard, maar het is 'te vroeg om enthousiast te zijn'

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is maandag met 154 toegenomen ten opzichte van een dag eerder. Dit aantal ligt lager dan de stijgingen van zaterdag en zondag. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM. Brabant telt tot nu toe 1558 patiƫnten bij wie het coronavirus officieel is vastgesteld.

Ondanks dat het coronavirus bij minder mensen is geconstateerd en het minder levens heeft geëist dan het etmaal ervoor, is het te vroeg om enthousiast te zijn. Dat zegt een woordvoerder van het RIVM. Hij spreekt over 'een cruciale week' die in Nederland is aangebroken.

Het totale aantal besmettingen in Nederland is maandag opgelopen tot 4749. In de afgelopen 24 uur zijn er landelijk 545 nieuwe positieve testen bijgekomen. Ook dit aantal ligt lager dan de toenames van zaterdag en zondag. Tilburg en Breda zijn de twee gemeentes in Nederland met veruit de meeste besmettingen.

Sinds zondag zijn er 34 personen overleden door toedoen van het coronavirus. Er zijn in totaal nu 213 mensen overleden aan de ziekte in ons land. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. De gemiddelde leeftijd bij overlijden is 82 jaar.

Wat zeggen de cijfers?

Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt hoger dan de gepubliceerde cijfer omdat alleen mensen besmetting getest wordt. Er zijn ook veel mensen met lichte klachten, die gewoon thuis uitzieken en zich dus niet melden, maar misschien wel het virus hebben. Alleen mensen die koorts hebben, wordt geadviseerd om de huisarts te bellen.

Het testbeleid is vorige week aangepast, om schaarste van testmateriaal te voorkomen. De cijfers helpen het RIVM wel inzicht te krijgen in het aantal geteste patiënten: wie ligt op de ic, wie zit thuis en de verhouding daartussen. Ook is het uitvoeren van de tests vooral relevant om te weten wáár in Nederland het virus opduikt, zodat daar maatregelen genomen kunnen worden.

Lijst met Brabantse gemeenten:

Alphen-Chaam: van 9 naar 14

Altena: van 23 naar 25

Asten: blijft 5

Baarle-Nassau: blijft 1

Bergeijk: van 1 naar 3

Bergen op Zoom: van 10 naar 12

Bernheze: van 57 naar 62

Best: blijft 14

Bladel: van 11 naar 12

Boekel: van 37 naar 40

Boxmeer: blijft 7

Boxtel: blijft 12

Breda: van 140 naar 161

Cranendonck: van 13 naar 19

Cuijk: van 4 naar 5

Den Bosch: van 55 naar 60

Deurne: blijft 22

Dongen: blijft 2

Drimmelen: van 14 naar 16

Eersel: van 9 naar 10

Eindhoven: van 46 naar 55

Etten-Leur: van 20 naar 24

Geertruidenberg: van 8 naar 10

Geldrop-Mierlo: van 6 naar 8

Gemert-Bakel: van 50 naar 56

Gilze en Rijen: van 12 naar 13

Goirle: blijft 13

Grave: van 10 naar 11

Haaren: blijft 12

Halderberge: blijft 7

Heeze-Leende: blijft 7

Helmond: van 38 naar 49

Heusden: van 15 naar 16

Hilvarenbeek: van 6 naar 7

Laarbeek: van 11 naar 13

Landerd: van 22 naar 23

Loon op Zand: van 16 naar 17

Meierijstad: van 119 naar 127

Mill en Sint Hubert: blijft 2

Moerdijk: blijft 3

Nuenen, Gerwen en Nederwetten: van 3 naar 4

Oirschot: blijft 3

Oisterwijk: blijft 16

Oosterhout: van 16 naar 22

Oss: van 59 naar 65

Reusel-De Mierden: blijft 1

Roosendaal: van 11 naar 16

Rucphen: blijft 6

Sint Anthonis: blijft 13

Sint-Michielsgestel: blijft 14

Someren: van 6 naar 7

Son en Breugel: blijft 10

Steenbergen: blijft 8

Tilburg: van 178 naar 193

Uden: van 82 naar 84

Valkenswaard: van 4 naar 5

Veldhoven: blijft 11

Vught: van 15 naar 17

Waalre: blijft 2

Waalwijk: van 22 naar 24

Woensdrecht: van 2 naar 3

Zundert: van 7 naar 9

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina