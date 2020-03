Geruchtenstroom in Erp rondom coronadrama: 'We zijn de tel kwijt rondom het aantal doden'

Het coronavirus houdt Erp volledig in zijn greep. De geruchtenmolen rondom het aantal doden draait dan ook op volle toeren. Volgens inwoners zouden er inmiddels zeker elf mensen zijn overleden. "We zijn de tel kwijt", zegt een inwoner van het dorp. "Ik krijg steeds appjes met: die is overleden, die is overleden. Het houdt niet op", zegt een vrijwilligster van verzorgingstehuis Simeonshof. De GGD en het verzorgingstehuis willen die cijfers nog niet bevestigen.

Een inwoner van het dorp laat weten dat zijn schoonmoeder zondag ook is overleden aan het coronavirus. ‘’Dat gebeurde in het bejaardentehuis Simeonshof’’, vertelt de man.

Zijn 59-jarige vrouw ligt in het ziekenhuis in Enschede, omdat de bedden in Brabant bijna vol zijn. ‘’Ook zij heeft corona. Ze kan niet meer zelfstandig ademen en wordt in slaap gehouden’’, vertelt de man aangeslagen. ‘’Mijn vrouw weet nog niet dat haar moeder is overleden. Ze heeft alle kracht eerst nodig om te herstellen.’’ De man maakt een heftige dagen mee en rijdt elke dag twee uur naar Enschede om dicht bij zijn vrouw te zijn en met de artsen te kunnen overleggen.

Of dat herstellen lukt, weten de dokters niet. ‘’De hoop is goed. Alleen weten ze het in het ziekenhuis ook niet.’’

'De tel kwijt'

Het dorp met zo'n 7000 inwoners wordt keihard getroffen door de coronacrisis. "We zijn de tel kwijt", zegt een inwoner van het dorp bij de bloemenzee. "Ik denk dat het er zelfs meer zijn dan elf."

Een vrijwilligster van het Simeonshof zegt: "Ik heb maar een lijst gemaakt met alle mensen die zijn overleden want ik kan het niet meer bijhouden. Ik krijg steeds appjes met: die is overleden, die is overleden. Het houdt niet op. En het houdt denk ik nog lang niet op.”

Brabantzorg is verantwoordelijk voor Simeonhof. Ze doen echter geen mededelingen over het aantal sterfgevallen. Ze verwijzen naar de GGD en gemeente. Maar de gezondheidsdienst wil de cijfers niet delen. En ook de gemeente Meierijstad kan geen reactie geven. "De GGD heeft de cijfers en die delen ze niet meer met ons".

