Bloemenzee in Erp waar zeven coronapatiënten zijn overleden

Een familielid van de overleden vrouw laat aan Omroep Brabant weten dat vanwege het besmettingsgevaar niemand op bezoek kon komen in het ziekenhuis in Den Bosch. "We zijn daar als familie heel goed in begeleid door de artsen en het medisch personeel van het ziekenhuis."

Gesprek van de dag

Vrijdag werd eerder op de dag al bekend dat ook een oudere man aan de gevolgen van het virus was overleden. In Erp is het coronavirus vrijdag het gesprek van de dag op het dorpsplein.

Het nieuws over de twee nieuwe dodelijke slachtoffers komt hard aan, merkt onze verslaggever ter plekke op. Inwoners van Erp komen op gepaste afstand voor de kerk bij elkaar. Er wordt veel gepraat en er worden foto's gemaakt van de bloemenzee.

Een zee van rode rozen in Erp (foto: Jan Peels).

'Alleen de visboer heeft afgezegd'

De weekmarkt op vrijdagmiddag in Erp gaat gewoon door. "Alleen de visboer heeft afgezegd", vertelt de eigenaar van de kaaskraam. Samen met een broodkar staat hij op het plein voor de kerk. "De visboer is thuis gebleven. Hij heeft zeven kinderen en een vrouw en wil geen risico lopen" zegt kaasboer Harold van den Heuvel. Hij heeft sinds gisteren ook een plastic scherm in zijn kraam, tegen mogelijke besmetting. De klanten wachten, ruim van elkaar, achter een rood-wit lint tot ze aan de beurt zijn. "Blijf gezond", zegt en vrouw als ze met een pondje kaas weer naar huis gaat.

Kaasboer Harold van den Heuvel heeft sinds gisteren ook een plastic scherm

Invloed coronavirus op begrafenis

In de kerk wordt alles klaargemaakt voor een uitvaart. "Het is geen coronaslachtoffer", fluistert de man die de kaarsen op het altaar op de goede plek zet. Toch heeft het virus ook invloed op deze begrafenis. Een handje vol nabestaande mag maar aanwezig zijn bij de plechtigheid.

Sint-Servatiuskerk in Erp wordt klaargemaakt voor uitvaart

LEES OOK:

Een zee van rode rozen voor vijf coronaslachtoffers in Erp

Coronavirus raakt Erp keihard, dorp moet afscheid nemen van vier inwoners: 'Dit is zo onwerkelijk'

Ook niet genoeg leerkrachten in Erp als gevolg van corona-richtlijn, maar Anne vangt kinderen op

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.