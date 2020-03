Ook niet genoeg leerkrachten in Erp als gevolg van corona-richtlijn, maar Anne vangt kinderen op

In het huis van Anne van Haandel in Erp is het een gezellige boel. Gegiechel van een groepje meiden die aan het tekenen en knutselen zijn, galmt door de kamer. De kinderen vermaken zich uitstekend. Omdat Anne thuis werkt kan ze de kinderen thuis opvangen. In het kleine Erp is opvang vinden volgens Anne geen probleem: "Morgen dan is er een vader thuis, die de meiden opvangt." De gelegenheids-opvangmoeder heeft begrip voor de maatregel van de basisschool, al hoopt ze natuurlijk wel dat alles snel weer normaal wordt.

Niet te lang

Geen rekenen of taalles voor de kinderen, maar lekker armbandjes in elkaar knutselen en tekenen. De kinderen vinden het prima en hebben de grootste lol. Maar toch hopen ze ook dat het niet te lang gaat duren, want dan gaan ze zich thuis vervelen. Voor corona zijn ze niet bang, dat kunnen kinderen niet krijgen, het is een ziekte voor oudere mensen, zo geven ze aan. .