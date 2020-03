Huisarts uit Altena heeft corona: 'Bij de eerste klachten ben ik gestopt met werken'

'Afgelopen week ben ik COVID-19-positief getest', zo schrijft Muilwijk. Als huisarts is het mogelijk je op het virus te laten testen. Hij geeft aan de deur van zijn praktijk direct gesloten te hebben: 'Ik was wat koortsig, hoesterig en grieperig. Bij de eerste klachten ben ik gestopt met werken.'

'Bijna alleen telefonisch contact gehad'

Het is niet duidelijk hoe Muilwijk besmet is geraakt: 'Ik ben oplettend geweest met hygiëne. Het meest waarschijnlijk is misschien toch dat het gebeurd is bij het zelf tanken.' (Veel mensen pakken het tankpistool beet, dit wordt niet gereinigd, red.)

De vraag is of Muilwijk geen patiënten heeft besmet zonder het zelf in de gaten te hebben gehad. Zelf acht hij die kans niet groot: 'De laatste drie dagen voordat ik ziek werd, heb ik eigenlijk bijna alleen telefonische patiëntencontacten gehad en veel aan organisatie gedaan', zo schrijft hij.

Nog niet de oude

De huisarts geeft aan dat het goed gaat, maar dat hij nog niet volledig hersteld is. 'Inmiddels ben ik weer duidelijk herstellend, maar nog niet de oude. Wanneer ik 24 uur klachtenvrij ben, mag ik weer werken als huisarts.'

Zelf ziet hij ook een voordeel aan de hele situatie: 'Als ik weer aan het werk mag, ben ik minder besmettelijk en het voordeel is dan dat ik minder voorzorgsmaatregelen hoef te nemen als ik met iemand met verdenking van het coronavirus moet onderzoeken.'