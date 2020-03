Burgemeester Oosterhout over brandstichter: 'Wie haalt het in zijn hoofd om dit juist nu te doen?'

Burgemeester Mark Buijs van Oosterhout doet een oproep aan zijn inwoners om alert te zijn op een actieve brandstichter. Vorige week gingen drie geparkeerde auto's in het holst van de nacht in vlammen op. 'In deze tijden willen we geen extra onrust in de stad en waar nodig zet ik mijn bevoegdheden in om dit te voorkomen.'

Buijs vraagt aan Oosterhouters om alle verdachte situaties te melden bij de politie. Dit deed hij in een brief aan bewoners van de wijk Slotjes. 'Weet dat wij als gemeente, samen met de politie, er alles aan doen om de daders zo snel mogelijk in hun kraag te grijpen. De politie surveilleert extra en daarnaast zetten wij onze wijkwerkers in', aldus de burgervader in de brief. Ook richt hij zich tot de dader. 'Je richt persoonlijk leed aan én je zorgt misschien voor extra onrust in toch al roerige tijden. Hou daarmee op!'

Eerdere branden

De politie in Oosterhout tast nog in het duister over wie er vorige week op drie achtereenvolgende nachten een auto in de brand heeft gestoken. Sinds enige tijd controleert de politie extra in de wijk Slotjes.

De politie onderzoekt of er een verband is met branden die eerder dit jaar in Oosterhout gesticht werden. Zo werd een een auto op de Lorentzlaan in brand gestoken. In januari en februari gingen in Oosterheide op diverse plekken coniferen in vlammen op. Deze branden waren meestal in de vooravond. De recente brandstichtingen vonden echter in de nachtelijke uren plaats.

LEES OOK: Drie (nachten) op een rij: weer auto's in brand gestoken in Oosterhout