Ondernemer uit Deurne bedenkt simpele automatische beademing: filmpje gaat viraal

"Als het moet, heb ik eind deze week tweehonderd beademingsapparaten geproduceerd", zegt Frans Fransen vanuit zijn Deurnese werkplaats. In het dagelijks leven heeft Frans een bedrijf dat perslucht levert aan bedrijven. Dit weekend fabriceerde hij een simpele versie van een beademingsapparaat, waarbij hij een eenvoudig beademingsapparaat heeft geautomatiseerd. "Ik hoop niet dat het nodig is, maar het is fijn dat er iets is, mocht er een tekort zijn."

Frans automatiseerde een handmatig beademingsapparaat, waarbij je normaal in de 'ballon' knijpt om iemand zuurstof toe te dienen.. "Helemaal niet ingewikkeld en de materialen zijn gemakkelijk te krijgen. Maandag komen twee deskundigen uit Leiden en Delft kijken in hoeverre mijn apparaat voldoet aan de eisen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we iemand letterlijk de longen uit het lijf blazen."

Sinds Frans zondag een filmpje van zijn beademingsapparaat op Linkedin zette, is de video ruim 65.000 keer bekeken. "Internationaal is er veel interesse. Ook personeel dat dadelijk misschien apparaten kan bouwen, biedt zich massaal aan."

Niet uit winstbejag

Het is commercieel interessant om iets te bouwen waar straks misschien veel vraag naar is. "Maar ik doe dit niet uit winstbejag. Ik wil helpen. Het plan is geboren uit de vraag naar mondkapjes. Ik ging kijken of ik gebruikte mondkapjes met perslucht schoon zou kunnen spuiten. Toen arriveerde een hele lading uit China en was het niet meer nodig. Toen bedacht ik me dat ik met provisorisch gemaakte, maar wel functionerende beademingsapparaten iets zou kunnen betekenen."

In Delft bleken tientallen studenten al twee weken bezig te zijn om een beademingsapparaat te ontwikkelen. "Die hebben nog geen prototype. Ik dus wel. Ik ben van het doen, minder van het uitgebreid nadenken. Ik ben heel benieuwd wat de twee mannen uit Leiden en Delft maandag beslissen: wel of niet gaan produceren in Deurne."