Apotheker: 'Zolang onze medewerkers niet ziek worden en klanten niet gaan hamsteren, lukt het nog'

Drukke tijd voor de apotheken tijdens de coronacrisis. "Na de sluiting van de horeca, vorige week merkten we wel dat mensen medicijnen gingen hamsteren. Daar hebben we even last van gehad, maar nu is het weer wat normaler". Dat zegt Jacco Pesser van Apotheek Oudenbosch. "Zolang onze eigen medewerkers niet ziek worden, kunnen we het wel aan."

Ze hebben een drukke week achter de boeg bij de apotheek in Oudenbosch en ook maandag was het nog druk, maar dat heeft niet geleid tot 'rare situaties', aldus de apotheker.

Plastic schermen

"We zijn in ieder geval nog aan het werk. Wij kunnen nog iets doen. Je zult maar , zoals in de horeca, in een lege keuken staan". Vorige week merkten ze bij de apotheken nog dat veel klanten het ingewikkeld vonden om anderhalve meter afstand te houden, maar ook dat went. In Oudenbosch maken ze gebruik van plastic schermen om de medewerkers en klanten te beschermen.

Bij sommige apotheken zijn niet alle bestellingen geleverd. Die hebben wel eens nee moeten verkopen aan de balie. Als mensen echt hun medicijnen nodig hebben, moet er dan gezocht worden naar alternatieven. De groothandel kon vorige week de vraag niet altijd aan. Maar in Oudenbosch hebben ze daar geen last van gehad.

Werk overnemen

De apothekers in de regio blijven in contact met elkaar zodat ze snel kunnen reageren als de situatie verandert. "Dan zouden apotheken 's middags om één uur kunnen sluiten om bij te werken en extra schoon te maken. Ook zouden de dienstapotheken in Etten-Leur, Roosendaal of het Amphia Ziekenhuis werk over kunnen nemen als het ergens spaak loopt, maar dat is nog niet aan de orde.

Bij apotheek Oudenbosch hoeven klanten niet buiten te wachten, wat bij sommige andere zaken wel het geval is. "Klanten mogen binnen wachten, maar hen wordt wel verzocht om afstand te houden. Verder hebben we een extra auto gehuurd om meer medicijnen te kunnen bezorgen. Ook hebben we een afhaalrobot aan de muur, waar mensen met een code hun bestelling op kunnen halen."

Niet hamsteren

"Zolang ons personeel niet ziek wordt en klanten niet gaan hamsteren, kunnen we het goed aan", zo benadrukt Jacco Pesser.