Bloedprikbende: politie houdt man en vrouw aan

In oktober 2019 hield het de gemoederen flink bezig: een babbeltruc waarbij de daders zich voordeden als medewerkers van de thuiszorg. Onder het mom van ‘bloed prikken’ verschaften ze zich toegang tot de woning van de slachtoffers, om ze vervolgens te bestelen van geld en pinpassen.

Foto's

De bende sloeg onder andere toe in Eindhoven. De babbeltrucs vonden daarnaast ook plaats in Utrecht en Ouwerkerk aan de Amstel. Er werden al snel foto's van de verdachten naar buiten gebracht. Die werden onder andere getoond in Opsporing Verzocht en Bureau Brabant. Aan de hand daarvan zijn de verdachten geïdentificeerd.

De twee worden woensdag 25 maart voorgeleid bij de rechter-commissaris. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

