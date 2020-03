Rachel uit Zevenbergen bedenkt 'kaart-alert' voor haar oudere buurtgenoten

Het is de bedoeling dat de bewoners 's morgens hun groene 'ok'-kaart achter hun raam zetten. "Een rode kaart betekent dat er iets aan de hand is maar dat is gelukkig nog niet gebeurd", legt Rachel uit.

"Het is belangrijk dat we in deze tijd letten op onze omgeving. Vooral ouderen hebben nu onze steun nodig. Ze kunnen soms niet op internet en ze hebben nu ook minder contact met mensen. Dan is dit een eenvoudige manier om te weten of ze 'ok' zijn."

Nuttig

Net zoals veel mensen zit Rachel nu veel binnen. "Ik voelde me een beetje nutteloos worden en daarom moest ik iets bedenken. Ik zag dat dit in Engeland werkte en toen dacht ik: dit moet in Zevenbergen ook kunnen. Daarna hebben de kinderen de kaarten gemaakt."

36 ouderen hebben rode en groene kaarten gekregen van Rachel (Foto: Erik Peeters)

Sympathiek

Inmiddels heeft de Zevenbergse al veel positieve reacties gehad op haar 'kaart-alert' . Onder meer van de kinderen van de ouderen die het fijn vinden dat de buurt hun ouders goed in de gaten houdt.

Rachel controleert de ramen 's morgens. Haar buurman Ruud doet 's avonds een dubbelcheck wanneer hij zijn hond uitlaat. Rachel: "Dit zouden we nu meteen in heel Nederland moeten invoeren. Het is zo simpel en zolang het groen is, is iedereen veilig."