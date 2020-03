Meer dan 50 coronapatiënten verplaatst, Catharina merkt dat mensen ziekenhuis mijden

Meer dan vijftig coronapatiënten in Brabant zijn maandag opgehaald en erplaatst naar ziekenhuizen elders in het land. Sinds vrijdag gaat het inmiddels om bijna tweehonderd zieke mensen. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen in Brabant.

Het overplaatsen van patiënten uit ziekenhuizen kwam vrijdag op gang na diverse noodkreten van zorgpersoneel en ziekenhuisbestuurders. De capaciteit van de Brabantse hospitalen, waaronder de intensive care, dreigde door de toestroom aan ernstig zieke coronapatiënten te overstromen.

Doordat tweehonderd patiënten uit Brabantse ziekenhuizen zijn gehaald, is de situatie weer 'onder controle', zegt een woordvoerder van het ROAZ. Daarbij plaatst hij wel een grote kanttekening: "Het blijft van dag tot dag bekijken hoe de aanwas van nieuwe patiënten uitpakt." Sinds zaterdagmiddag helpen vijf planners van Defensie met de logistieke coördinatie van het transport van Brabantse coronapatiënten. De militairen werken vanuit het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

'Patiënten mijden ziekenhuis'

Intussen merkt het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven dat mensen met ernstige klachten wegblijven. Een zegsman roept personen op het ziekenhuis niet te mijden. “Mensen met ernstige klachten als pijn op de borst of opeens hevige buikpijn moeten na overleg met de huisarts wel gewoon naar het ziekenhuis komen. Ze moeten het niet gaan mijden. Dan zijn de klachten straks veel erger als ze komen, dat is niet de bedoeling."

Aantal coronapatiënten minder hard gestegen

De stijging van het aantal geregistreerde coronabesmettingen in zowel Brabant als Nederland is maandag minder hard gestegen dan de voorgaande dagen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM. Dit geldt ook voor het aantal mensen dat aan het coronavirus is overleden. Dat lijkt een positief gegeven, maar volgens het RIVM is het te vroeg om enthousiast te zijn. Een woordvoerder spreekt over 'een cruciale week' die in Nederland is aangebroken.

