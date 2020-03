Thermen Rosmalen ziet geen toekomst door coronacrisis en sluit definitief de deuren

Via de Facebookpagina laat het bedrijf weten dat zij na tegenslagen de deuren van De Thermen niet meer opent: 'Wellness Centre De Thermen is een prachtig familiebedrijf waar wij nog steeds trots op zijn en waar we veel hebben meegemaakt. Van een economische crisis tot een verwoestende brand.'



'Elke keer konden we ons weer herpakken en gingen we er vol goede moed weer tegenaan. Maar helaas komen wij, ondanks hulp vanuit de overheid, het coronavirus niet te boven als we realistisch de toekomst in kijken.'



De huidige coronacrisis was de genadeklap voor het wellnesscentrum. In 2013 werd het het bedrijf in Rosmalen failliet verklaard, toen maakte de eigenaar een doorstart.



