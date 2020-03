Zevenbergse huisartsen komen met noodpraktijk voor coronapatiënten

Alle Zevenbergse huisartsen hebben de handen ineen geslagen. In voorbereiding op een toestroom van coronapatiënten trekken zij gezamenlijk op in een tijdelijke noodpraktijk.

In de noodpraktijk worden patiënten opgevangen met luchtwegklachten of andere corona-gerelateerde klachten, na doorverwijzing vanuit de eigen praktijk. "We werken nu al met een speciaal spreekuur voor mensen met luchtwegklachten. Maar als dat aantal stijgt, wordt het heel lastig om alle patiënten nog in de eigen praktijk te ontvangen", zegt huisarts Evers-Roeten van Huisartsenpraktijk Tholos.

Tijdelijke coronapraktijk

Met huisartsenpraktijken Slort en Tan en Het Huisartsenteam ’t Park werd een noodoplossing voor deze crisissituatie bedacht als de praktijken hun eigen toestroom niet meer aankunnen. In het Trefpunt aan de Kristallaan in Zevenbergen komt een tijdelijke coronapraktijk. Het eerste contact met de huisarts blijft zoals dat nu ook is, telefonisch. Mensen met coronaklachten maken dan een afspraak op de nieuwe locatie.

Manager Patrick Vermeulen van multifunctioneel centrum Trefpunt stelde zijn gebouw direct beschikbaar: "Ik ben blij dat de gemeente ons de mogelijkheid biedt om de accommodatie toch op een nuttige manier in te zetten." De locatie is alleen open voor patiënten met een afspraak.



