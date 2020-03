Sophie maakt persoonlijke gedichten op aanvraag om mensen op te fleuren

De komst van het coronavirus zorgt ervoor dat veel mensen elkaar weinig of niet meer kunnen zien. Dat is soms lastig. Voor de mensen die elkaar in deze tijd graag een hart onder de riem willen steken, verzon Sophie Pouwels uit Vianen een oplossing. Zij schrijft persoonlijke gedichten op aanvraag, waarmee haar klanten een dierbare kunnen verRassen.

Sophie is met haar dichtkunsten in te zetten voor allerlei soorten klussen. ‘’De ene keer zit ik op een festival achter een typemachine en kunnen mensen daar ter plekke een gedicht kopen. Ze vertellen wat dingen over zichzelf en ik maak er een gedichtje van", vertelt ze. "Maar ik krijg ook wel eens opdrachten voor een rijmpje op een geboortekaart.’’

Ook post Sophie haar gedichten al een aantal jaar via social media op haar eigen platform Dicht Erbij.

Naast haar werk als dichteres opende Sophie vier maanden gelegen haar eigen koffiebar. Vanwege de grote corona-uitbraak in Nederland moest ze haar zaak grotendeels sluiten. "Op dit moment kunnen klanten alleen nog koffie kopen om mee te nemen", vertelt Sophie. "Ik ben bang dat de maatregelen binnenkort strenger worden en dat ik de bar helemaal moet sluiten. Daarom ben ik me meer gaan focussen op het dichten.’"

Gedichtje over verlies en gemis

Mensen kunnen voor 15 euro bij Sophie via Instagram een verzoek doen voor een persoonlijk gedicht. Die verzoeken kunnen over van alles gaan. "Sommige mensen willen een rijmpje over een collega die ze erg missen en anderen vragen om een gedicht over het verlies van een dierbare’", zegt Sophie. "Ik vind het heel bijzonder dat mensen zo open zijn naar mij. Voor hen ben ik gewoon een vreemde. Het is nogal wat om dat op zo’n afstand te delen met iemand."

Het geld dat Sophie nu vraagt voor het maken van een gedicht, is een stuk minder dan de prijs die ze normaal hanteert. "Ik hoop dat ik door mijn initiatief mijn koffiezaak draaiende kan houden en tegelijkertijd wil ik mensen voor een leuke prijs opvrolijken. Uiteindelijk hoop ik dat iemand er een positief gevoel door krijgt.’’

Dit artikel is geschreven in samenwerking van Omroep Brabant met studenten van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg.