Stefan is ineens klaar met de havo: 'Lekker veel vrij want ik ben nu al geslaagd'

Eindexamenleerlingen van het Willem van Oranje College in Waalwijk werden dinsdagmorgen verrast met de mededeling dat het centrale eindexamen dit jaar niet doorgaat. Minister Slob van Onderwijs bevestigde om half twaalf dat deze ingrijpende maatregel nodig is om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Leerling Stefan Bouwman had het wel verwacht, maar werd toch verrast. Blij verrast in zijn geval: “Goed nieuws, nu heb ik lekker veel vrije tijd, want ik heb mijn schoolexamens voor de havo goed gemaakt. Ik zag ’t wel aankomen dat de centrale eindexamens niet door zouden gaan. Iedereen moet anderhalve meter afstand houden en alle stress die erbij komt kijken, helpt ook niet mee.”

'Ik ben nu al geslaagd'

Stefan heeft zijn schoolexamens zo goed gemaakt dat hij nu al weet dat hij geslaagd is. “Ik moet nog twee examens maken op school en dan ben ik klaar. Als ik de resultaten definitief binnen heb, dan hang ik de vlag uit.”

Mede-havist Luca Eekels baalt juist van het besluit en weet dat hij geen kans heeft om z'n diploma nog te halen. “Ik sta er te slecht voor en had juist de centrale eindexamens nodig om nog een wonder te laten gebeuren.”

Luca legt zich er maar bij neer: “Niks aan te doen. Volgend jaar ga ik het overdoen. Ik heb weinig keus, onze gezondheid is het belangrijkste van allemaal.”

“Ik snap het besluit wel”, gaat hij verder. “De overheid heeft weinig keus. Je mag niet meer bij elkaar komen en dan zou het raar zijn als er wel examens zouden zijn.”