Eva van der Donk geeft coronaconcert voor haar 87-jarige oma

Eva trekt dinsdag samen met collega-zangeres Eefje Polman uit Valkenswaard langs alle verpleeg- en verzorgingshuizen in Vught. "Mijn ouders werken alle twee in het ziekenhuis, die hebben het heel erg druk. Bij mij zijn alle optredens afgezegd. Ik maak liever een tour in Vught dan thuis op de bank te zitten", vertelt Eva.

Iedereen in de straat ontroerd

De zangeres, die in 2015 meedeed aan de Voice of Holland, wist iedereen in de straat te ontroeren. Op meerder balkons stonden mensen te luisteren en bij de huizen aan de overkant was iedereen, die netjes binnen was gebleven, toch even op veilige afstand van elkaar naar buiten gekomen. Na afloop van het nummer 'Leun op mij,' riep Oma Elly dat ze heel trots is op haar kleindochter.

'Je kunt wel mauwen maar daar schiet je niks mee op'

Op de vraag hoe het ging in Huize Elisabeth, reageerde de 87-jarige Elly: "Hier in de aanleunwoningen hebben we nog geen ophokplicht. Je kunt wel mauwen maar daar schiet je niks mee op", aldus de oma van Eva. Ondertussen is Eva de geluidsinstallatie alweer aan het inpakken, op naar een volgend coronaconcert.