Opvallend stil in winkelcentrum Eindhoven, lege winkels en minder klanten

Het is dinsdag opvallend stil en leeg in winkelcentrum Vaartbroek in Eindhoven. Verschillende winkels hebben de deuren al gesloten door de coronacrisis. Zoals kappers een nagelstudio en eettentjes. Andere winkels nemen ieder hun eigen maatregelen.

Een man met mondkapje op rent de Albert Heijn binnen, waar de servicebalie achter glas zit en mensen worden gewaarschuwd om afstand te houden. Moeilijk zal dat niet zijn deze dag, want het is opvallend stil. De klanten die toch komen, tonen begrip voor de nieuwe maatregelen: "Dat het zo stil is, dat is wel fijn, maar het is wel wennen dat je nergens meer een kopje koffie kunt gaan drinken", zegt een vrouw.

Maximaal één klant

De winkels die nog wel open zijn, nemen allemaal hun maatregelen. Bij tweedehands radio- en tv-zaak Ropa mag maar één klant tegelijk naar binnen. "Het is wel wennen, maar het moet wel", zegt eigenaar Ronald. Hij vindt het vaak lastig om anderhalve meter afstand te houden als hij klanten wil helpen, maar ziet ook daar de noodzaak van in.

Ook de Turkse supermarkt neemt de coronacrisis zeer serieus. Dat het zo rustig is, komt goed uit want ze willen nieuwe maatregelen nemen en die streng gaan handhaven: maximaal zeven mensen tegelijk naar binnen en één per gangpad. Ook mogen mensen producten niet onnodig aanraken. Wie zich niet aan die regels houdt, die wordt eruit gegooid, zegt de eigenaar.

Geen meetlint

Bij slagerij van Hoof ligt de grens van klanten die tegelijk naar binnen mogen op maximaal vijf. Volgens de slager houden de mensen zich er goed aan. Of de mensen ook afstand houden? "Ik heb geen meetlint, maar hou er wel rekening mee", zegt een klant.

De afgelopen weken kwamen veel mensen vlees hamsteren bij de slagerij. Nu komen vooral kleinkinderen vlees halen voor ouderen die de deur niet meer uit gaan.