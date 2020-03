Aantal coronabesmettingen in Brabant gestegen tot 1739

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is dinsdag met 181 toegenomen ten opzichte van een dag eerder. Onze provincie telt tot nu toe 1739 patiƫnten bij wie het coronavirus officieel is vastgesteld. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM.

Maandag steeg het aantal vastgestelde besmettingen in Brabant met 154. Dat was minder dan op zaterdag en zondag. Nu ligt het aantal weer hoger. Het RIVM zei maandag dat het ondanks die daling te vroeg was om enthousiast te zijn. “Er is nu een cruciale week aangebroken in Nederland”, aldus een woordvoerder.

Het totale aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is dinsdag opgelopen tot 5560. Dat zijn er 811 meer ten opzichte van maandag. Toen kwamen er 545 nieuwe positieve testen bij.

Sinds maandag zijn er 63 mensen overleden door toedoen van het coronavirus. Er zijn in totaal nu 276 mensen overleden. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. De gemiddelde leeftijd bij overlijden is 82 jaar.

Wat zeggen de cijfers?

De cijfers zeggen weinig over het daadwerkelijke aantal mensen dat besmet is met het coronavirus. Alleen mensen die verhoogd risico hebben worden nog getest op het virus. Ook melden veel mensen met lichte klachten zich niet bij een arts. Alleen mensen die koorts hebben, wordt geadviseerd om de huisarts te bellen.

Het aantal gemelde patiënten en overleden patiënten kan per dag verschillen om verschillende redenen, zo meldt het RIVM. "Zo zien we dat overleden patiënten niet altijd op dezelfde dag gemeld worden. Dat de aantallen per dag schommelen zegt nog niets over het effect van de maatregelen die sinds half maart ingesteld zijn. Naar verwachting zal dat effect pas eind deze week of begin volgende week te zien zijn", aldus het RIVM.

Het uitvoeren van de test blijft overigens wel relevant om in grote lijnen een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het virus in Nederland. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk op welke plekken het virus het meeste opduikt. Ook wordt zo inzichtelijk welke mensen getroffen worden door het virus.

Onderliggende aandoeningen

Het RIVM maakte maandag informatie openbaar over onder meer de 1230 mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Hieruit blijkt dat negen kinderen tot tien jaar in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen. Ook werden vier tieners in het ziekenhuis behandeld. Van de mensen in het ziekenhuis blijkt 17 procent onder de 55 jaar te zijn.

Zeker de helft van het aantal mensen dat is overleden door het coronavirus, had onderliggende aandoeningen. In 27,5 procent van de gevallen ging het om hart- en vaatziekten of een hoge bloeddruk. Verder was er bij patiënten onder meer sprake van diabetes, een chronische long- of nieraandoening, kanker, spierziekten of een leveraandoening.

Vijf procent van die overleden patiënten had geen onderliggende problemen. Bij ruim veertig procent is dit (nog) niet bekend. Er overlijden overigens meer mannen dan vrouwen, zo blijkt uit de gegevens van het RIVM.