Gezin in stress na reanimatie: 'Niemand wil vertellen of de vrouw besmet was'

Connie Scholt uit Waalwijk maakt zich grote zorgen na een heldenactie van haar man en dochter. Afgelopen vrijdag reanimeerden ze een vrouw die met de fiets in de sloot was beland. "Was deze vrouw besmet met het coronavirus?", vraagt Connie zich af. "Ik krijg van niemand antwoord, omdat dit de privacy van het slachtoffer schendt."

Vader en dochter fietsten vrijdag langs een watertje tussen Sprang-Capelle en Waalwijk toen ze zagen hoe een man een vrouw uit het water probeerde te krijgen. Dat lukte hem niet alleen dus schoten ze hem te hulp.

Mond-op-mond beademing

De vrouw was met haar fiets door onbekende oorzaak in het water beland. "Ze had geen hartslag meer" , vertelt Connie. "Mijn dochter had op tv wel eens gezien hoe je moet reanimeren en dus hield zij het hoofd van het slachtoffer naar achteren en hield haar neus dicht, terwijl mijn man mond-op-mond beademing gaf en op de borst duwde. Met succes, ze had weer een hartslag."

Helaas overleefde de vrouw de val in de sloot toch niet. Ze overleed later alsnog in het ziekenhuis. Connie: "En toen bij ons de rust een beetje teruggekeerd was, vroegen we ons opeens af of het slachtoffer misschien besmet was met het coronavirus."

'Ik maak me grote zorgen'

Bellen naar het ziekenhuis en de politie leverde niks op. "In verband met de privacy mogen ze niks zeggen. Ik ben daar zo boos over", zegt Connie. "We voelen ons gestraft omdat we hebben geholpen. Mijn dochter heeft astma, dus ik maak me daar veel zorgen over. Zij hoort bij een risicogroep. En zijn wij een gevaar voor onze omgeving? Kunnen we wel boodschappen doen zonder anderen te besmetten?"

De GGD vindt het een treurige omstandigheid maar begrijpt dat er geen mededelingen over het slachtoffer gedaan worden. Wel geeft woordvoerder Jos Klaren een praktisch advies: leg het voor aan de huisarts, die kan beter beoordelen wat te doen in deze situatie.

Nog eens helpen?

Op de vraag of Connie zelf nog in actie komt voor iemand in nood in deze coronaweken, volgt een lange stilte. "Mijn eerste reactie is nu nee, maar zomaar doorlopen kan ik ook niet. Ik zal wel even aarzelen."

