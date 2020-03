Vakantiegangers John en Marij opgelucht thuis na afgebroken rondreis Vietnam

John (60) en Marij (50) uit Mill waren de afgelopen weken op rondreis in Vietnam, maar hebben hun vakantie afgebroken en zijn maandagochtend aangekomen op Eindhoven Airport. Geheel probleemloos overigens, in tegenstelling tot de duizenden Nederlanders die nog overal op de wereld vastzitten. Het gaat goed met ze, maar het voelt vreemd om thuis te komen in een land dat nagenoeg op slot zit, zegt het stel.

Een paar weken geleden spraken we John telefonisch, onder meer over de strenge controles op het coronavirus in Vietnam. Hij peinsde er toen niet over eerder naar huis te gaan, maar veranderde dus toch van gedachten. “We hoorden afgelopen zaterdag dat als we niet snel iets gingen regelen, het moeilijk zou worden om Vietnam uit te komen. Toen hebben we direct actie ondernomen en zondagochtend hadden we een vervroegde terugvlucht voor elkaar. We hebben er veertig uur over gedaan, maar we zijn thuis.”

Snel handelen

Hij realiseert zich dat ze veel geluk hebben gehad als je bedenkt dat er nog duizenden Nederlanders vastzitten in het buitenland. “Jazeker, daar ben ik me zeer van bewust. Waarom het ons wel is gelukt, weet ik niet zo goed. Misschien een kwestie van snel handelen en inderdaad geluk hebben.”

Toen John en Marij vertrokken naar Vietnam, zaten de coronamaatregelen in Nederland op het niveau van ‘geen handen schudden en handen wassen’. Inmiddels zit ons land nagenoeg in lockdown. Een vreemde gewaarwording?

Vietnam veiliger

“Het voelt dubbel om weer thuis te zijn”, bevestigt John. “We zijn héél erg blij, maar je komt ook in een bijna ongelofelijke situatie terecht, alleen al die verlaten wegen toen we vanmorgen naar huis reden. En wat ook wel een beetje een raar idee is, is dat we in Vietnam feitelijk veiliger waren dan dat we hier zijn. Maar ja, in deze omstandigheden wil je toch het liefst thuis zijn."

Lichaamstemperatuur gecheckt

Het gaat goed met John en Marij, ook met hun gezondheid. Er is wel iets waar John zich nogal heeft verbaasd. “We hadden tijdens onze terugreis tussenstops in Dubai en Londen. Op het vliegveld van Dubai werd bij álle passagiers de lichaamstemperatuur gecheckt. Door middel van warmtecamera’s die zelfs het kleinste beetje verhoging signaleren. Maar in Eindhoven was er helemaal niets. Geen enkele controle. We zijn zo in onze auto gestapt en naar huis gereden.”