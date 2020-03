Belgische grens dwars door Zeeman in Baarle-Nassau: 'Ik kon geen herenshirts meer kopen'

Onno (58) komt uit Baarle-Nassau en ging dinsdag het dorp in om 'twee slaapshirts' gaan kopen in de Zeeman aan de Stationsstraat. Tot zijn verbazing kon kreeg hij echter te horen dat hij die niet kon pakken, omdat de zaak halverwege was afgezet met rood-witte linten. Hij kreeg te horen dat de herenshirts 'in België liggen', en hij er daardoor niet bij kon. "Ik moest er ontzettend om lachen", zegt Onno. "Maar het laat wel zien hoe streng de regels zijn."

Een woordvoerder van Zeeman bevestigt dat er linten zijn gespannen in de winkel in Baarle-Nassau. De kledingketen kreeg vanuit België het verzoek om de zaak in Baarle-Nassau te sluiten, in lijn met alle andere niet-essentiële winkels in dat land. Omdat de vestiging onder Nederlandse wetgeving valt, hoeft de Zeeman echter niet per se dicht.

Na overleg met de gemeente Baarle-Nassau werd voor deze oplossing gekozen, legt de woordvoerder uit. "We tonen ons solidair met de Belgische kant door onze winkel aan die kant dicht te houden." De Belgische autoriteiten kunnen waarschijnlijk leven met dit besluit, stelt de zegsvrouw. "Ze hadden liever gezien dat we helemaal dichtgingen, maar dat is aan ons."

Foto: Onno de Bruin.

De 'meest noodzakelijke' basisproducten zoals babyrompertjes en huishoudartikelen liggen altijd voorin de winkel, en aangezien in Baarle-Nassau dat stuk precies nog in Nederland ligt, is dat wel open voor publiek.

Het is een creatieve oplossing voor een gekke situatie, stelt Zeeman. "Het is absoluut niet ideaal, maar we zijn allang blij dat we klanten nu kunnen voorzien van de noodzakelijke dingen."

En voor mensen als Onno, die bijvoorbeeld een slaapshirtje willen kopen? "Die mensen moeten dat dan toch even via de webshop of een andere winkel doen, helaas", zegt de woordvoerder. "Het zijn gekke tijden, we hebben een oplossing gezocht waarin we toch van nut kunnen blijven voor de maatschappij."