Honderd coronapatiënten overgeplaatst, komend weekend piek aan ziekenhuisopnames verwacht

Honderd coronapatiënten in Brabant zijn dinsdag verplaatst naar ziekenhuizen elders in het land. Dat brengt het totaal aantal overplaatsingen sinds vrijdag op ongeveer 315. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie.

Doordat 315 patiënten uit Brabantse ziekenhuizen zijn gehaald, is de situatie hier voorlopig onder controle, zegt een woordvoerder van het ROAZ. Daarbij plaatst hij dezelfde kanttekening als de afgelopen dagen: "Het blijft van dag tot dag bekijken hoe de aanwas van nieuwe patiënten uitpakt." Het ROAZ is een overlegorgaan waarbij alle Brabantse ziekenhuizen betrokken zijn.

Piek patiëntenstroom naar ziekenhuizen

Het ROAZ probeert aan de hand van een rekenmodel te voorspellen hoeveel coronapatiënten de komende tijd naar ziekenhuizen gebracht worden. Op basis van die verwachtingen voorzien de Brabantse ziekenhuizen komend weekeinde een piek. "Het wordt spannend, met name zondag. Daar bereiden we ons op voor. Het is daarom zo belangrijk dat de uitstroom van patiënten blijft doorgaan. De voorspellingen zijn echter grillig, het is geen exacte wetenschap. We kunnen niet precies uitrekenen waar we op uitkomen", licht een woordvoerder van het ROAZ toe.

Het overplaatsen van patiënten uit ziekenhuizen kwam vrijdag op gang na diverse noodkreten van zorgpersoneel en ziekenhuisbestuurders. De capaciteit van de Brabantse hospitalen, waaronder de intensive care, dreigde door de toestroom aan ernstig zieke coronapatiënten te overstromen. Sinds zaterdagmiddag helpen vijf planners van Defensie met de logistieke coördinatie van het transport van Brabantse coronapatiënten. De militairen werken vanuit het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Er wordt gewerkt aan een landelijk coördinatiecentrum in Rotterdam.

181 nieuwe Brabantse besmettingen

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is dinsdag met 181 toegenomen. Dat brengt het aantal op 1739 patiënten bij wie het coronavirus officieel is vastgesteld. Dat meldde het RIVM dinsdag. Het totale aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is opgelopen tot 5560. Dat zijn er 811 meer ten opzichte van maandag.

Sinds maandag zijn in heel Nederland bovendien 63 mensen overleden door toedoen van het coronavirus. In totaal gaat het in ons land nu om 276 overledenen. De leeftijd van hen ligt tussen de 55 en 97 jaar. De gemiddelde leeftijd bij overlijden is 82 jaar.

Patiënten op IC nadert 500

Het aantal patiënten met het coronavirus op de intensive care afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen nadert inmiddels de 500. Mogelijk zijn het er al meer, omdat de registratie achterligt op de werkelijkheid. Aan de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie waren dinsdag aan het begin van de avond 492 ic-opnamen doorgegeven door ziekenhuizen. "Wegens drukte in de ziekenhuizen is het mogelijk dat deze getallen niet volledig zijn", waarschuwt de stichting. "Ook is het mogelijk dat patiÙnten met vertraging worden toegevoegd."

Het aantal beschikbare plaatsen is van groot belang voor mensen met het coronavirus die er slecht aan toe zijn. Ze worden vaak twee tot drie weken aan de beademing gelegd. De intensive care capaciteit is normaal zo'n 1150 bedden. Momenteel wordt dat aantal overal uitgebreid.

