Bijzondere situatie in het verdeelde grensdorp Putte: 'Het lijkt wel oorlog'

Aan beide zijden van de grens staan auto's in een rij. Een Belgische politieman met turquoise handschoentjes controleert papieren en bekijkt de nummerborden. Wonen ze in België? Vervoeren ze voedsel? Allemaal zaken waar hij naar kijkt. Hij staat op het kruispunt, normaal een plek waar iedereen argeloos doorrijdt, te voet oversteekt of met de fiets voorbij komt. Maar nu niet meer.

'Het lijkt wel oorlog'

Een Nederlandse vrouw die al 20 jaar in België woont, komt speciaal even kijken naar het tafereel. Ze zit met zonnebril op in de zon op een betonnen bloempot met daarin vrolijk kijkende narcisjes. “Ik heb er van gehoord ja, maar ik wilde het met m’n eigen ogen zien. Het is een bizar gezicht. Ik heb nog nooit meegemaakt dat die grens dicht is, het lijkt wel oorlog."

Een Belgische dame die aan de Nederlandse kant boven een paar winkels woont verzucht: "Je had het hier moeten zien voor corona, allemaal Belgen in een file om hier te komen winkelen. Nu is het uitgestorven."

Toiletpapier hamsterende Belgen

Een aantal Belgen dat in België woont, vindt het een goede maatregel. "In Nederland zijn ze veel te laks. We moeten streng zijn als we niet willen dat het virus uitbreidt. Het moet maar even zo." Er is in het dorp wel wat haat en nijd nu, zegt een Belgische dame die in het Nederlandse deel woont. “Eerst kwamen de Belgen hier toiletpapier hamsteren, toen waren de Nederlanders boos. Nu zijn de Belgen boos als je naar hen komt.”

Het ene moment wordt er streng gecontroleerd. Dan staat er Belgische politie, Nederlandse politie en de Nederlandse Marechaussee. Het andere moment kan die enkele politieagent met handschoentjes niet alles in de gaten houden. De wandelaars en fietsers steken toch argeloos over, alsof er niks aan de hand is.

Gezond verstand

Er zijn zelfs momenten dat er niemand staat te controleren. “Zoals om zes uur ’s ochtends”, vertelt een ondernemer ons. Hij heeft een zaak in Nederland maar woont in België. En als je wil kun je er toch wel omheen.

“Een eindje verderop kwamen we in het bos alleen maar Belgen tegen”, zegt een Nederlands stel. "Hoe komen die daar dan?”, vragen ze de politieman met de handschoentjes. Hij antwoordt: “we kunnen niet alles controleren. Iedereen moet z’n gezonde verstand gebruiken.”