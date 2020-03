Longfonds: deel coronapatiënten houdt blijvende longschade

Vooral patiënten die op de intensive care worden beademd, lopen risico op blijvend littekenweefsel op de longen. Het kan betekenen dat er straks veel meer mensen met longproblemen bij komen.

Vijf keer zoveel vragen dan normaal

Hoeveel dat er zijn, is nu nog niet duidelijk. Het fonds, dat in deze tijd vijf keer zoveel vragen krijgt dan normaal, wil nu oplossingen ontwikkelen voor deze toekomstige groep patiënten’, zegt directeur Michael Rutgers.

Daarom werkt het Longfonds samen met de Long Alliantie Nederland aan een onderzoeksplan over deze "nieuwe longziekte", die voorlopig de naam Corona Obstructive Lung Disease (COLD) heeft gekregen. Ook organisaties van long- en huisartsen en uit de wetenschap worden erbij betrokken.

'Mensen met COLD langere tijd volgen'

Zo kan in kaart worden gebracht wat de gevolgen zijn van de coronavirusinfectie op de longfunctie en op het leven van de patiënten na hun herstel. Daarnaast wil het Longfonds het nazorg- en behandeltraject ontwikkelen en de patiënten ondersteunen met voorlichting en advies.

"We willen de mensen met COLD gedurende langere tijd gaan volgen", zegt Rutgers. Het fonds roept mensen die nu of in de toekomst klachten hebben na het herstel van het coronavirus contact op te nemen. Rutgers: "We staan voor een enorme uitdaging."